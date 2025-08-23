Al Nassr x Al Ahli: onde assistir ao vivo e as escalações da final da Supercopa Saudita hoje (23/08) Al Nassr e Al Ahli jogam a final da Supercopa Saudita hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 23.08.25 7h00 Nas semifinais, Al Ahli goleou Al Quadisiya por 5 a 1 (X/ @ALAHLI_FCEN) Al Nassr x Al Ahli disputam neste sábado (23/08) a final da Supercopa Saudita 2025. O jogo ocorre às 09h (horário de Brasília), no Estádio Hong Kong, em Hong Kong. Confira onde assistir e as escalações do jogo: Onde assistir Al Nassr x Al Ahli ao vivo? A partida poderá ser assistida pela Bandsports, Bandplay, SporTV 3, Premiere e pelos Canal GOAT e Esporte na Band, no Youtube, a partir das 09h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na última temporada do Campeonato Saudita, Al Ahli terminou em 5° lugar com 21 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Já Al Nassr ficou em 3° lugar da competição e acumulou um total de 21 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Nas semifinais, Al Nassr venceu Al Ittihad por 2 a 1, enquanto Al Ahli goleou Al Quadisiya por 5 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (23/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Liga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Al Nassr x Al Ahli: prováveis escalações Al Nassr: Bento; Boushal, Simakan, Iñigo Martínez e Yahya; Wesley, Brozovic, Al-Khaibari e Kingsley Coman; João Félix e Cristiano Ronaldo. Técnico: Jorge Jesus. Al Ahli: Mendy; Yousef, Demiral, Ibañez e Dams; Kessié e Millot; Mahrez, Al-Buraikan e Galeno; Ivan Toney. Técnico: Matthias Jaissle. FICHA TÉCNICA Al Nassr x Al Ahli Supercopa Saudita 2025 Local: Estádio Hong Kong, em Hong Kong Data/Horário: 23 de agosto de 2025, 09h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Supercopa Saudita 2025 Al Nassr Al Ahli jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Alemão Leverkusen x Hoffenheim: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/08) pela Bundesliga Bayer Leverkusen e Hoffenheim jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 23.08.25 7h00 Campeonato Inglês City x Tottenham: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/08) pela Premier League Manchester City e Tottenham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.08.25 7h00 Campeonato Alemão Eintracht x Werder Bremen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/08) pela Bundesliga Eintracht Frankfurt e Werder Bremen jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 23.08.25 7h00 Supercopa Saudita Al Nassr x Al Ahli: onde assistir ao vivo e as escalações da final da Supercopa Saudita hoje (23/08) Al Nassr e Al Ahli jogam a final da Supercopa Saudita hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 23.08.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Oi, sumido. Hélio dos Anjos volta a criticar dirigentes do Paysandu por dívida: 'Não aceito que não me paguem' O atual técnico do Náutico e vice-líder da Série C 'cutucou' o ex-clube durante entrevista para o Cast FC 22.08.25 17h42 O DESAFIO Jogo entre Remo e Coritiba irá definir destinos; confira prováveis escalações O Leão, que não irá contar com seu artilheiro, Pedro Rocha, suspenso, precisa vencer para acalmar a torcida, que anda na bronca, principalmente com o treinador António Oliveira 23.08.25 8h00 Supercopa Saudita Al Nassr x Al Ahli: onde assistir ao vivo e as escalações da final da Supercopa Saudita hoje (23/08) Al Nassr e Al Ahli jogam a final da Supercopa Saudita hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 23.08.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (23/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Liga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 23.08.25 7h00