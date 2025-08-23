Al Nassr x Al Ahli: onde assistir ao vivo e as escalações da final da Supercopa Saudita hoje (23/08)

Al Nassr x Al Ahli disputam neste sábado (23/08) a final da Supercopa Saudita 2025. O jogo ocorre às 09h (horário de Brasília), no Estádio Hong Kong, em Hong Kong. Confira onde assistir e as escalações do jogo:

Onde assistir Al Nassr x Al Ahli ao vivo?

A partida poderá ser assistida pela Bandsports, Bandplay, SporTV 3, Premiere e pelos Canal GOAT e Esporte na Band, no Youtube, a partir das 09h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na última temporada do Campeonato Saudita, Al Ahli terminou em 5° lugar com 21 vitórias, 4 empates e 9 derrotas.

Já Al Nassr ficou em 3° lugar da competição e acumulou um total de 21 vitórias, 7 empates e 6 derrotas.

Nas semifinais, Al Nassr venceu Al Ittihad por 2 a 1, enquanto Al Ahli goleou Al Quadisiya por 5 a 1.

Al Nassr x Al Ahli: prováveis escalações

Al Nassr: Bento; Boushal, Simakan, Iñigo Martínez e Yahya; Wesley, Brozovic, Al-Khaibari e Kingsley Coman; João Félix e Cristiano Ronaldo. Técnico: Jorge Jesus.

Al Ahli: Mendy; Yousef, Demiral, Ibañez e Dams; Kessié e Millot; Mahrez, Al-Buraikan e Galeno; Ivan Toney. Técnico: Matthias Jaissle.

FICHA TÉCNICA

Al Nassr x Al Ahli

Supercopa Saudita 2025

Local: Estádio Hong Kong, em Hong Kong

Data/Horário: 23 de agosto de 2025, 09h