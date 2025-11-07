Al-Najma x Al-Hilal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07/11) pelo Campeonato Saudita

Al Najma x Al Hilal disputam hoje, sexta-feira (07/11), a 8° rodada do Campeonato Saudita. O jogo ocorre às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Al-Najma, em Unaizah, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al-Najma x Al Hilal ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Hilal é o 3° colocado do Campeonato Saudita, permanece invicto e acumula 5 vitórias, 2 empates, 18 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já Al Najma é o lanterna da competição, perdeu todos os 7 jogos que disputou, marcou 5 gols e teve sua defesa vazada 16 vezes.

Al Najma x Al-Hilal: prováveis escalações

Al-Najma: Sem informações.

Al-Taawon: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Al-Najma x Al-Hilal

Campeonato Saudita

Local: Estádio Al-Najma, em Unaizah, Arábia Saudita

Data/Horário: 07 de novembro de 2025, 14h30