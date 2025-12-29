Al Khaleej x Al Fateh: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (29/12) pelo Campeonato Saudita

Al-Khaleej x Al-Fateh disputam hoje, segunda-feira (29/12), a 11° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 11h35 (horário de Brasília), no Estádio Al-Khaleej, em Saihat, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Khaleej x Al-Fateh ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 11h35 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Khaleej soma no Campeonato Saudita um total de 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 24 gols marcados e 18 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já Al Fateh acumula 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, 12 gols marcados e 22 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas da Série A saudita.

Al-Khaleej x Al Fateh: prováveis escalações

Al Khaleej: Sem informações.

Al Fateh: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Al Khaleej x Al Fateh

Campeonato Saudita

Local: Estádio Al-Khaleej, em Saihat, Arábia Saudita

Data/Horário: 29 de dezembro de 2025, 11h35