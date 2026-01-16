Al-Ittihad x Al-Ettifaq: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/01) pelo Campeonato Sau Al Ittihad e Al Ettifaq jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 16.01.26 13h30 Al Ittihad soma 5 pontos a mais que Al Ettifaq no Campeonato Saudita (X/ @ittihad) Al-Ittihad x Al-Ettifaq disputam hoje, sexta-feira (16/01), a 15° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 14h30 (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al-Ittihad x Al Ettifaq ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Esporte na Band e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Ittihad é o 6° colocado do Campeonato Saudita e acumula 8 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 28 gols marcados e 17 gols sofridos. O time está invicto há 6 rodadas da competição. Al Ettifaq ocupa a 7° posição com 6 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 24 gols marcados e 25 gols sofridos. A equipe registrou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (16/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Série A Saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira Al Ittihad x Al-Ettifaq: prováveis escalações Al Ahli: Rajkovic; Al Shanqeeti, Danilo Pereira, Sharahili, Kadesh; Al Bishi, Kanté, Roger Fernandes; Diaby, Bergwijn e Benzema. Técnico: Sérgio Conceição. Al Taawon: Rodak; Khateeb, Hendry, Hind, Calvo; Duda, Ali, Nkota, Medrán; Wijnaldum e Moussa Dembélé. Técnico: Saad Al-Shehri. FICHA TÉCNICA Al Ittihad x Al Ettifaq Campeonato Saudita Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita Data/Horário: 16 de janeiro de 2026, 14h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Ettifaq Al Ittihad jogos de hoje Campeonato Saudita COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol CBF manifesta solidariedade após tragédia com ônibus do Águia, que vitimou preparador físico A delegação sub-20 do Azulão sofreu um grave acidente quando retornava de São Paulo, após disputar a Copa São Paulo de Futebol Junior 16.01.26 17h54 Futebol Acidente com o Águia ocorre no mesmo dia de outra tragédia no futebol brasileiro 17 anos depois, delegação do Sub-20 do Águia de Marabá se envolve em novo acidente na mesma data. Veja o que ocorreu! 16.01.26 16h33 Campeonato Português Sporting x Casa Pia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/01) pela Liga Portugal Sporting e Casa Pia jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 16.01.26 16h15 Campeonato Francês PSG x LOSC: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/01) pela Ligue 1 Paris Saint-Germain e Lille OSC jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 16.01.26 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES PATRICK Remo anuncia meio-campo com passagens por grandes clubes brasileiros Com carreira consolidada no futebol brasileiro, Patrick viveu seu auge entre 2018 e 2021, defendendo o Internacional 16.01.26 20h36 Cruzeiro bate Santos e avança às quartas de final da Copa São Paulo de Juniores 16.01.26 23h52 Massis Jr. admite estar afastado do São Paulo e promete cuidado: 'Maior que qualquer dirigente' 16.01.26 23h42 VAI SER ADIADO? Remo x Águia de Marabá na Supercopa Grão-Pará: após acidente com time da Copinha, final vira dúvida Tragédia envolvendo delegação sub-20 pode impactar realização da Supercopa Grão-Pará 15.01.26 22h10