Al-Ittihad x Al-Ettifaq: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/01) pelo Campeonato Sau

Al-Ittihad x Al-Ettifaq disputam hoje, sexta-feira (16/01), a 15° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 14h30 (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al-Ittihad x Al Ettifaq ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Esporte na Band e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Ittihad é o 6° colocado do Campeonato Saudita e acumula 8 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 28 gols marcados e 17 gols sofridos. O time está invicto há 6 rodadas da competição.

Al Ettifaq ocupa a 7° posição com 6 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 24 gols marcados e 25 gols sofridos. A equipe registrou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas.

Al Ittihad x Al-Ettifaq: prováveis escalações

Al Ahli: Rajkovic; Al Shanqeeti, Danilo Pereira, Sharahili, Kadesh; Al Bishi, Kanté, Roger Fernandes; Diaby, Bergwijn e Benzema. Técnico: Sérgio Conceição.

Al Taawon: Rodak; Khateeb, Hendry, Hind, Calvo; Duda, Ali, Nkota, Medrán; Wijnaldum e Moussa Dembélé. Técnico: Saad Al-Shehri.

FICHA TÉCNICA

Al Ittihad x Al Ettifaq

Campeonato Saudita

Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita

Data/Horário: 16 de janeiro de 2026, 14h30