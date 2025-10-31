Al-Hilal x Al-Shabab: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (31) pelo Campeonato Saudita

Al Hilal x Al Shabab disputam hoje, sexta-feira (31/09), a 6° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 12h (horário de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Hilal x Al-Shabab ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 12h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Hilal soma no Campeonato Saudita um total de 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates, 17 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já Al Shabab acumula na competição 6 pontos, 1 vitória, 3 empates, 2 derrotas, 5 gols marcados e 8 gols sofridos.

Al-Hilal x Al Shabab: prováveis escalações

Al Hilal: Sem informações.

Al Shabab: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Al Hilal x Al Shabab

Campeonato Saudita

Local: Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita

Data/Horário: 25 de setembro de 2025, 15h