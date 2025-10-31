Al-Hilal x Al-Shabab: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (31) pelo Campeonato Saudita Al Hilal e Al Shabab jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 31.10.25 11h00 Al Hilal soma 8 pontos a mais que Al Shabab na Série A saudita (Facebook/ @AlhilalFC) Al Hilal x Al Shabab disputam hoje, sexta-feira (31/09), a 6° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 12h (horário de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al Hilal x Al-Shabab ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 12h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Hilal soma no Campeonato Saudita um total de 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates, 17 gols marcados e 6 gols sofridos. Já Al Shabab acumula na competição 6 pontos, 1 vitória, 3 empates, 2 derrotas, 5 gols marcados e 8 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (31/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Bundesliga, La Liga, Campeonato Argentino, Campeonato Saudita e Campeonato Português movimentam o futebol nesta sexta-feira Al-Hilal x Al Shabab: prováveis escalações Al Hilal: Sem informações. Al Shabab: Sem informações. FICHA TÉCNICA Al Hilal x Al Shabab Campeonato Saudita Local: Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita Data/Horário: 25 de setembro de 2025, 15h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Cruzeiro x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pelo Brasileirão Cruzeiro e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 01.11.25 15h00 Campeonato Brasileiro Santos x Fortaleza: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pelo Brasileirão Santos e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 01.11.25 12h39 Campeonato Brasileiro Série B Ferroviária x Criciúma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/10) pela Série B Ferroviária e Criciúma jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 31.10.25 20h35 Campeonato Brasileiro Série B Coritiba x CRB: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/10) pela Série B Coritiba e CRB jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 31.10.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 VAGA GARANTIDA Paysandu é o 17º time confirmado na Série C 2026; veja outros times que disputarão a competição Com 17 equipes já definidas, a composição completa da Série C 2026 será conhecida em 22 de novembro, data da última rodada da Série B 31.10.25 22h31 Futebol ‘Cayxão’ fechado: Paysandu perde para o Atlético-GO e confirma rebaixamento à Série C de 2026 O dia 31 de outubro marca oficialmente a queda bicolor à Série C, de onde havia saído com muito custo em 2023 31.10.25 21h03 FUTEBOL Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais 31.10.25 22h15