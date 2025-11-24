Al Ahli x Sharjah: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pela Liga dos Campeões AFC

Al-Ahli x Sharjah disputam hoje, segunda-feira (24/11), a 5° rodada da Liga dos Campeões da AFC. O jogo acontece às 15h15 (horário de Brasília), no Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Ahli x Sharjah ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 15h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Ahli é o vice-líder do Grupo B, permanece invicto e acumula 3 vitórias, 1 empate, 12 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já Sharjah ocupa a 8° posição do mesmo grupo com 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas, 5 gols marcados e 12 gols sofridos.

VEJA MAIS

Al-Ahli x Sharjah: prováveis escalações

Al Ahli: Mendy; Majrashi, Baker, Ibañez, Dams; Kessié, Atangana, Millot; Mahrez, Matheus Gonçalves e Al-Braikan. Técnico: Matthias Jaissle.

Sharjah: Al Hosani; Aldhanhani, Cho Yu-Min, Katinic, David Petrovic, Guilherme Biro; Suroor, Al-Mahrezi, Camara, Luanzinho; Caio Lucas. Técnico: Milos Milojevic.

FICHA TÉCNICA

Al Ahli x Sharjah

Liga dos Campeões AFC

Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita

Data/Horário: 24 de novembro de 2025, 15h15