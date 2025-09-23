Al Ahli x Pyramids: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23) pela Copa Intercontinental Al Ahli e Pyramids jogam a segunda rodada da Copa Intercontinental da Fifa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 23.09.25 14h00 Al Ahli vem de um empate de 3 a 3 com Al Hilal, enquanto Pyramids vem de uma vitória de 1 a 0 sobre o ZED (X/ @ALAHLI_FCEN) Al Ahli x Pyramids disputam hoje, terça-feira (23/09), a segunda rodada da Copa Intercontinental, também conhecida como Super Mundial. O jogo ocorre às 15h (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al Ahli x Pyramids ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV, pela Amazon Prime Video e pela CazéTV, a partir das 15h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, Al Ahli passou por uma vitória de 1 a 0 sobre Neom, outra de 5 a 0 contra Al Arabi, um empate sem gols com Al Ettifaq, uma vitória de 4 a 2 sobre Nasaf Qarshi e um empate de 3 a 3 com Al Hilal. Já o Pyramids registrou um empate de 2 a 2 com Al Masry, uma derrota de 2 a 1 para o Future FC, uma vitória de 2 a 0 sobre o Al Ahly do Egito, outra de 3 a 0 contra Auckland City e uma terceira de 1 a 0 sobre o ZED. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (23/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa Intercontinental e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira Jeddah x Al-Nassr: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23) pela Copa do Rei Saudita Jeddah e Al Nassr jogam pela Copa do Rei Saudita hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Athletic Bilbao x Girona: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/09) por La Liga Ath. Bilbao e Girona jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Al Ahli x Pyramids: prováveis escalações Al Ahli: Mendy; Al-Hawsawi, Ibañez, Demiral e Ali Majrashi; Kessié e Al-Johani; Matheus Gonçalves, Enzo Millot e Riyad Mahrez; Ivan Toney. Técnico: Matthias Jaissle. Pyramids: El-Shenawy; Hamdi, Galal, Ahmed Samy e Chibi; Ibrahim Touré e Lasheen; Ewerton, El Karti e Ahmed Atef; Fiston Mayele. Técnico: Krunoslav Jurčić. FICHA TÉCNICA Al Ahli x Pyramids Copa Intercontinental Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita Data/Horário: 23 de setembro de 2025, 15h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Ahli Pyramids jogos de hoje Copa Intercontinental 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Sevilla x Villarreal: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/09) por La Liga Sevilla e Villarreal jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.09.25 15h30 Campeonato Espanhol Levante x Real Madrid: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/09) por La Liga Levante e Real Madrid jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.09.25 15h30 Campeonato Português Benfica x Rio Ave: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/09) pela Liga Portugal Benfica e Rio Ave jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 23.09.25 15h15 Copa da Liga Inglesa Lincoln x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/09) pela Copa da Liga Inglesa Lincoln City e Chelsea jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 23.09.25 14h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÉRIE B Paysandu vai pra tudo ou nada contra Novorizontino nesta terça-feira A pressão sobre o elenco nunca esteve tão alta, mas o time garante acreditar no milagre de conseguir 23 pontos nas 11 partidas que restam para o fim do campeonato, vendo o duelo em Belém como decisivo para manter vivas as esperanças de permanência 23.09.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (23/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa Intercontinental e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 23.09.25 7h00 Futebol Volta Redonda-RJ, próximo adversário do Remo, tem o pior ataque do campeonato Equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (24), às 21h30, no Raulino de Oliveira 23.09.25 10h25 PRESSÃO Aguilera fala sobre volta do Paysandu a Curuzu e intima jogadores: 'Tem que sentir a p*rra da dor' Em entrevista a Rádio Liberal+, presidente do clube disse que o pedido foi feito por Márcio Fernandes e que atletas não devem ter medo de jogar no estádio bicolor 22.09.25 23h17