Al Ahli x Pyramids: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23) pela Copa Intercontinental

Al Ahli e Pyramids jogam a segunda rodada da Copa Intercontinental da Fifa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

Al Ahli vem de um empate de 3 a 3 com Al Hilal, enquanto Pyramids vem de uma vitória de 1 a 0 sobre o ZED (X/ @ALAHLI_FCEN)

Al Ahli x Pyramids disputam hoje, terça-feira (23/09), a segunda rodada da Copa Intercontinental, também conhecida como Super Mundial. O jogo ocorre às 15h (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Ahli x Pyramids ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV, pela Amazon Prime Video e pela CazéTV, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, Al Ahli passou por uma vitória de 1 a 0 sobre Neom, outra de 5 a 0 contra Al Arabi, um empate sem gols com Al Ettifaq, uma vitória de 4 a 2 sobre Nasaf Qarshi e um empate de 3 a 3 com Al Hilal.

Já o Pyramids registrou um empate de 2 a 2 com Al Masry, uma derrota de 2 a 1 para o Future FC, uma vitória de 2 a 0 sobre o Al Ahly do Egito, outra de 3 a 0 contra Auckland City e uma terceira de 1 a 0 sobre o ZED.

Al Ahli x Pyramids: prováveis escalações

Al AhliMendy; Al-Hawsawi, Ibañez, Demiral e Ali Majrashi; Kessié e Al-Johani; Matheus Gonçalves, Enzo Millot e Riyad Mahrez; Ivan Toney. Técnico: Matthias Jaissle.

Pyramids: El-Shenawy; Hamdi, Galal, Ahmed Samy e Chibi; Ibrahim Touré e Lasheen; Ewerton, El Karti e Ahmed Atef; Fiston Mayele. Técnico: Krunoslav Jurčić.

FICHA TÉCNICA
Al Ahli x Pyramids
Copa Intercontinental
Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita
Data/Horário: 23 de setembro de 2025, 15h

.
