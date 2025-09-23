Sevilla x Villarreal: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/09) por La Liga

Sevilla x Villarreal disputam hoje, terça-feira (23/09), a 6° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo tem início às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sevilla x Villarreal ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Sevilla é o 9° colocado de La Liga e acumula 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 9 gols marcados e 8 gols sofridos.

Já o Villarreal está em 3° lugar e soma 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 10 gols marcados e 4 gols sofridos.

VEJA MAIS

Sevilla x Villarreal: prováveis escalações

Sevilla: Vlachodimos; Azpilicueta, Nianzou, Marcão; Carmona, Agoume, Mendy, Suazo; Alexis Sánchez, Vargas, Romero.

Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Marín, Veiga, Cardona; Buchanan, Comesaña, Gueye, Solomon; Pépé, Mikautadze.

FICHA TÉCNICA

Sevilla x Villarreal

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, Espanha

Data/Horário: 23 de setembro de 2025, 16h30