Sevilla x Villarreal: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/09) por La Liga Sevilla e Villarreal jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 23.09.25 15h30 Villarreal soma 3 pontos a mais que Sevilla em La Liga (X/ @villarrealcf) Sevilla x Villarreal disputam hoje, terça-feira (23/09), a 6° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo tem início às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Sevilla x Villarreal ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Sevilla é o 9° colocado de La Liga e acumula 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 9 gols marcados e 8 gols sofridos. Já o Villarreal está em 3° lugar e soma 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 10 gols marcados e 4 gols sofridos. Sevilla x Villarreal: prováveis escalações Sevilla: Vlachodimos; Azpilicueta, Nianzou, Marcão; Carmona, Agoume, Mendy, Suazo; Alexis Sánchez, Vargas, Romero. Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Marín, Veiga, Cardona; Buchanan, Comesaña, Gueye, Solomon; Pépé, Mikautadze. FICHA TÉCNICA Sevilla x Villarreal Campeonato Espanhol - La Liga Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, Espanha Data/Horário: 23 de setembro de 2025, 16h30