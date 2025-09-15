Al Ahli x Nasaf Qarshi: onde assistir e escalações do jogo hoje (15) pela Liga dos Campeões da AFC Al Ahli e Nasaf Qarshi jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo Thalles Leal 15.09.25 14h15 Al Ahli vem de uma vitória de 5 a 0 sobre Al Arabi (X/ @ALAHLI_FCEN) Al Ahli x Nasaf Qarshi disputam hoje, segunda-feira (15/09), a 1° rodada da Liga dos Campeões da AFC. O jogo começa às 15h15 (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al Ahli x Nasaf Qarshi ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 15h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, Al Ahli venceu Elche por 2 a 0, goleou Al Quadisiya por 5 a 1, venceu Al Nassr nos pênaltis, superou Neom por 1 a 0 e goleou Al Arabi por 5 a 0. Já Nasaf Qarshi passou por um empate de 1 a 1 com Andijon, uma derrota de 1 a 0 para Neftchi Farg'ona, uma vitória de 2 a 0 sobre Shurtan Guzar, outra de 2 a 1 contra Surkhon e uma de 5 a 0 contra o Buxoro. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira Al Ahli x Nasaf Qarshi: prováveis escalações Al Ahli: Sem informações. Nasaf Qarshi: Sem informações. FICHA TÉCNICA Al Ahli x Nasaf Qarshi Liga dos Campeões AFC Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita Data/Horário: 15 de setembro de 2025, 15h15 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Nasaf Qarshi Al Ahli jogos de hoje Liga dos Campeões da AFC COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Espanyol x Mallorca: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/09) por La Liga Espanyol e Mallorca jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 15.09.25 15h00 Série A italiana Como x Genoa: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/09) pelo Campeonato Italiano Como e Genoa jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 15.09.25 14h45 AFC Champions League Al Ahli x Nasaf Qarshi: onde assistir e escalações do jogo hoje (15) pela Liga dos Campeões da AFC Al Ahli e Nasaf Qarshi jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 15.09.25 14h15 AFC Champions League Al Wahda x Al Ittihad: onde assistir e escalações do jogo hoje (15/09) pela Liga dos Campeões da AFC Al-Wahda e Al-Ittihad jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 15.09.25 12h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Público do Paysandu em empate contra o América-MG foi o menor do clube na Série B 2025 Mesmo com queda de público, clube terá seis jogos em Belém para tentar reagir na competição 15.09.25 12h16 TABU Remo nunca foi derrotado pelo Atlético-GO em Belém; confira o retrospecto Partida válida pela 27ª rodada será neste sábado (20), às 20h30, na capital paraense. 15.09.25 10h31 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 15.09.25 7h00 Será que dá? Paysandu precisa mais que dobrar aproveitamento para se livrar da queda à Série C; veja números Papão faz as contas para tentar evitar o rebaixamento da Série B 15.09.25 11h35