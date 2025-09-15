Al Ahli x Nasaf Qarshi: onde assistir e escalações do jogo hoje (15) pela Liga dos Campeões da AFC

Al Ahli x Nasaf Qarshi disputam hoje, segunda-feira (15/09), a 1° rodada da Liga dos Campeões da AFC. O jogo começa às 15h15 (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Ahli x Nasaf Qarshi ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 15h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, Al Ahli venceu Elche por 2 a 0, goleou Al Quadisiya por 5 a 1, venceu Al Nassr nos pênaltis, superou Neom por 1 a 0 e goleou Al Arabi por 5 a 0.

Já Nasaf Qarshi passou por um empate de 1 a 1 com Andijon, uma derrota de 1 a 0 para Neftchi Farg'ona, uma vitória de 2 a 0 sobre Shurtan Guzar, outra de 2 a 1 contra Surkhon e uma de 5 a 0 contra o Buxoro.

Al Ahli x Nasaf Qarshi: prováveis escalações

Al Ahli: Sem informações.

Nasaf Qarshi: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Al Ahli x Nasaf Qarshi

Liga dos Campeões AFC

Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita

Data/Horário: 15 de setembro de 2025, 15h15