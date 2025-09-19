Al Ahli x Al Hilal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/09) pelo Campeonato Saudita

Al Ahli x Al Hilal disputam hoje, sexta-feira (19/09), a 3° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 15h (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Ahli x Al Hilal ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Até agora, Al Hilal passou por uma vitória de 2 a 0 sobre Al Riyadh e um empate de 2 a 2 com Al Quadisiya.

Já Al Ahli saudita venceu o Neom por 1 a 0 e empatou sem gols com Al Ettifaq.

Al Ahli x Al Hilal: prováveis escalações

Al Ahli: Édouard Mendy; Ali Majrashi, Merih Demiral, Roger Ibañez e Matteo Dams; Ziyad Al-Johani e Franck Kessié; Riyad Mahrez, Enzo Millot e Feras Al-Buraikan; Ivan Toney. Técnico: Matthias Jaissle.

Al Hilal: Yassine Bono; Al-Yami, Hassan Tambakti, Koulibaly e Theo Hernández; Sergej Milinkovic-Savic, Nasser Al-Dawsari, Rúben Neves e Salem Al-Dawsari; Malcom, Darwin Núñez. Técnico: Simone Inzaghi.

FICHA TÉCNICA

Al Ahli x Al Hilal

Campeonato Saudita

Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita

Data/Horário: 19 de setembro de 2025, 15h