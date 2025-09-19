Al Ahli x Al Hilal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/09) pelo Campeonato Saudita Al Ahli e Al Hilal jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 19.09.25 14h00 Al Ahli vem de um empate sem gols com Al Ettifaq (X/ @ALAHLI_FCEN) Al Ahli x Al Hilal disputam hoje, sexta-feira (19/09), a 3° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 15h (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al Ahli x Al Hilal ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 15h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Até agora, Al Hilal passou por uma vitória de 2 a 0 sobre Al Riyadh e um empate de 2 a 2 com Al Quadisiya. Já Al Ahli saudita venceu o Neom por 1 a 0 e empatou sem gols com Al Ettifaq. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (19/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Campeonato Italiano, Campeonato Saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Al Quadisiya x Al Khaleej: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/09) pelo Saudita Al Quadsiya e Al Khaleej jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Al Ahli x Al Hilal: prováveis escalações Al Ahli: Édouard Mendy; Ali Majrashi, Merih Demiral, Roger Ibañez e Matteo Dams; Ziyad Al-Johani e Franck Kessié; Riyad Mahrez, Enzo Millot e Feras Al-Buraikan; Ivan Toney. Técnico: Matthias Jaissle. Al Hilal: Yassine Bono; Al-Yami, Hassan Tambakti, Koulibaly e Theo Hernández; Sergej Milinkovic-Savic, Nasser Al-Dawsari, Rúben Neves e Salem Al-Dawsari; Malcom, Darwin Núñez. Técnico: Simone Inzaghi. FICHA TÉCNICA Al Ahli x Al Hilal Campeonato Saudita Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita Data/Horário: 19 de setembro de 2025, 15h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Ahli Al Hilal Campeonato Saudita jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (21/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Italiano, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 21.09.25 7h00 Campeonato Brasileiro Palmeiras x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/09) pelo Brasileirão Palmeiras e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 20.09.25 20h00 Campeonato Brasileiro Botafogo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/09) pelo Brasileirão Botafogo e Atlético MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 20.09.25 17h30 Campeonato Brasileiro Ceará x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/09) pelo Brasileirão Ceará e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 20.09.25 17h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES PÓS-JOGO Técnico do Remo admite fragilidade em casa e pede calma após derrota no Baenão O Clube do Remo perdeu por 1 a 0 para o Atlético-GO, neste sábado (20/9), no Baenão, pela 27ª rodada da Série B 20.09.25 23h43 FUTEBOL Remo: Preço do ingresso na volta ao Baenão não agrada e torcedor diz: 'virou artigo de luxo' Remo cobrou R$80 no valor do ingresso , maior preço já estipulado pela diretoria nesta Série B, ultrapassando até mesmo o clássico Re-Pa 21.09.25 7h30 Fim da linha Remo demite António Oliveira após derrota para o Atletico-GO, no Baenão Clube informou que decisão foi tomada após reunião e também envolve a comissão técnica do treinador português 21.09.25 14h48 Futebol Gestão e confiança serão armas de Márcio Fernandes no retorno ao Paysandu, afirmam comentaristas Carlos Ferrira e Mathaus Pauxis avaliam futuro da quarta passagem do treinador no Papão. 21.09.25 7h00