Prestes a ser transferido para o Barcelona, atacante Vitor Roque se casa aos 18 anos

O atacante Vitor Roque, de 18 anos, nova promessa do Barcelona, se casou com Dayana Lins na última segunda-feira (11), e compartilhou os registros nas redes sociais. O jogador está a poucos dias de se mudar do Brasil para a Espanha, após ser transferido do Athletico-PR para o ‘Barça’.

Vitor e Dayana assumiram o relacionamento em julho deste ano, com um pedido de casamento feito pelo jogador no final de outubro. No início deste mês, o atacante se despediu dos companheiros de time e dos funcionários do Athletico-PR, no CT do Caju, após a última partida no clube, contra o Santos, por 3 a 0.

Durante a partida, Vitor Roque usou uma camisa especial, com um patch personalizado. Além de receber outras homenagens do clube, Roque foi ovacionado por torcedores do Furacão.

"Desde que eu cheguei o torcedor me acolheu muito bem. É triste deixar o Furacão e o torcedor que sempre torceu por mim. Mas é um sonho meu estar indo para a Europa. Com humildade vai dar tudo certo", relatou.

Ida para o Barcelona

Após uma lesão no tornozelo, Vitor Roque ficou dois meses em repouso e fora de ação. Seu retorno foi marcado pela disputa contra o Vasco e, depois, o ex-clube, Cruzeiro, onde marcou o gol do Athletico no empate.

O atacante coleciona 81 partidas em cerca de 18 meses no Furacão, com 28 gols. Apenas nesta temporada, foram 21 gols em 45 jogos. Durante a transferência para o Barcelona, Vitor saiu como a venda mais cara da história do clube, por 40 milhões de euros (mais de R$210 milhões), e 21 milhões de euros (R$110 milhões na cotação atual), em bônus por meta.

O Athletico-PR também permaneceu com 20% dos direitos econômicos de Roque.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)