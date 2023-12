Estados Unidos receberão amistoso entre Brasil e México em 2024

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou nesta terça-feira (19) a realização de amistoso entre a Seleção Brasileira Masculina Principal e a Seleção do México, programado para o dia 8 de junho de 2024 nos Estados Unidos (EUA).

No total, as duas seleções se encontraram em 41 ocasiões por diferentes competições, como Copas do Mundo, amistosos, edições da Copa América, Copa das Confederações, Golden Cup e Panamericano.

O mais recente confronto entre Brasil e México ocorreu há cinco anos, em 2018, durante as oitavas de final da Copa do Mundo, com a vitória brasileira por 2 a 0, com gols de Neymar e Firmino. Diante dos mexicanos a Seleção saiu vitoriosa em 24 desses jogos, empatou em sete e sofreu dez derrotas.

Prometendo um 2024 com maiores desafios, a CBF manteve o anúncio de outros amistosos diante das seleções da Espanha e Inglaterra, disputados antes da Copa América nos Estados Unidos.