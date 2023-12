Neymar está fora da Copa América de 2024 devido lesão no joelho

O médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, anunciou na noite desta terça-feira (19) que Neymar não participará da Copa América, agendada para junho e julho do próximo ano. A decisão decorre da lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e a previsão é que o jogador retorne aos gramados somente em agosto de 2024, após nove meses de recuperação.

Rodrigo Lasmar destacou não haver tempo hábil para a recuperação de Neymar até o torneio: "Não vai ter tempo. É muito cedo. Não adianta querer queimar etapas para recuperá-lo um mês antes, correndo risco desnecessário." O médico enfatizou que a expectativa é que Neymar esteja pronto para o início da temporada de 2024, a partir de agosto.

Sobre o tratamento, Lasmar informou que Neymar está se recuperando bem, com seis semanas de pós-operatório. O jogador realiza fisioterapia intensiva e enfrenta a fase inicial mais desafiadora, focada na recuperação da flexão e extensão completa do joelho.

Detalhando a lesão, o especialista explicou: "Neymar teve uma ruptura no ligamento e em dois meniscos, interno e externo, e ainda teve estiramentos em ligamentos periféricos. Ele passou por procedimento cirúrgico para correção dessas lesões. Foi feita uma reconstrução do ligamento cruzado, com retirada de um enxerto do joelho para refazer o ligamento rompido."

Adicionalmente, foram realizados reforços extra-articulares para garantir maior segurança ao ligamento cruzado, simulando a função do ligamento rompido. Também foram feitos reparos nos meniscos rompidos por meio de suturas.