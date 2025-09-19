Capa Jornal Amazônia
Al Quadisiya x Al Khaleej: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/09) pelo Saudita

Al Quadsiya e Al Khaleej jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Al Quadisiya vem de um empate de 2 a 2 com Al Hilal (X/ @AlQadsiahEN)

Al Quadisiya x Al Khaleej disputam hoje, sexta-feira (19/09), a 3° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 12h15 (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Mohamed Bin Fahd, em Dammam, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Al Quadisiyah x Al Khaleej ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 12h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Khaleej já passou por uma vitória de 4 a 1 sobre Al Shabab e outra de 3 a 0 contra Al Feiha.

Já Al Qadisiya goleou Al Najma por 3 a 1 e empatou com Al Hilal por 2 a 2.

Al Qadsiyah x Al Khaleej: prováveis escalações

Al Quadisiya: Sem informações.

Al Khaleej: Sem informações.

FICHA TÉCNICA
Al Quadisiya x Al Khaleej
Campeonato Saudita
Local: Estádio Príncipe Mohamed Bin Fahd, em Dammam, Arábia Saudita
Data/Horário: 19 de setembro de 2025, 12h15

Palavras-chave

Al Khaleej

Al Quadisiya

Campeonato Saudita

jogos de hoje
Futebol
