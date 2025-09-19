Al Quadisiya x Al Khaleej: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/09) pelo Saudita

Al Quadisiya x Al Khaleej disputam hoje, sexta-feira (19/09), a 3° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 12h15 (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Mohamed Bin Fahd, em Dammam, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Quadisiyah x Al Khaleej ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 12h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Khaleej já passou por uma vitória de 4 a 1 sobre Al Shabab e outra de 3 a 0 contra Al Feiha.

Já Al Qadisiya goleou Al Najma por 3 a 1 e empatou com Al Hilal por 2 a 2.

Al Qadsiyah x Al Khaleej: prováveis escalações

Al Quadisiya: Sem informações.

Al Khaleej: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Al Quadisiya x Al Khaleej

Campeonato Saudita

Local: Estádio Príncipe Mohamed Bin Fahd, em Dammam, Arábia Saudita

Data/Horário: 19 de setembro de 2025, 12h15