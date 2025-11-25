Ajax x Benfica: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/11) pela Champions League Ajax e Benfica jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 25.11.25 13h45 Ajax e Benfica perderam todas as partidas que jogaram por essa edição da Champions (X/ @SLBenfica) Ajax x Benfica disputam hoje, terça-feira (25/11), a 5° rodada da Champions League. O jogo começa às 14h45 (horário de Brasília), na Amsterdam Arena, em Amsterdã, Países Baixos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Ajax x Benfica ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela HBO Max, a partir das 14h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Ambos Ajax e Benfica estão na lanterna da Champions League e perderam todas as 4 partidas que jogaram. O Benfica acumulou derrotas por 3 a 2 para o Qarabag, 1 a 0 para o Chelsea, 3 a 0 para o Newcastle e 1 a 0 para o Leverkusen. O Ajax, por sua vez, perdeu por 2 a 0 para o Inter, 4 a 0 para o Olympique, 5 a 1 para o Chelsea e 3 a 0 para o Galatasaray. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (25/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série A do Campeonato Brasileiro e a Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta terça-feira Galatasaray x Union: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/11) pela Champions League Galatasaray e Union SG jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Ajax x Benfica: prováveis escalações Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Baas, Alders; Regeer, Taylor; Edvardsen, Gloukh, Godts; Dolberg. Técnico: Fred Grim. Benfica: Trubin; Dahl, Otamendi, A Silva, Dedic; Rios, Barreiro; Ausenes, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis. Técnico: José Mourinho. FICHA TÉCNICA Ajax x Benfica Champions League Local: Amsterdam Arena, em Amsterdã, Países Baixos Data/Horário: 25 de novembro de 2025, 14h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Ajax benfica jogos de hoje Champions League FUTEBOL AO VIVO COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL ÁSIA Paraense é nomeado entre os melhores da temporada na Coreia do Sul Natural de Belo Monte, na região do Xingu, Willyan construiu toda sua carreira no futebol internacional 25.11.25 22h50 Campeonato Brasileiro Atlético-MG x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/11) pelo Brasilerão Atlético MG e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 25.11.25 20h30 Campeonato Brasileiro Grêmio x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/11) pelo Brasilerão Grêmio e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 25.11.25 20h30 FORA Neymar se lesiona e não joga mais em 2025 Com três partidas restantes, o Santos está na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição, com 38 pontos 25.11.25 20h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 Futebol Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação 24.11.25 18h58 BRASILEIRÃO Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026 Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro 25.11.25 20h39 SÉRIE B Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros 24.11.25 17h18