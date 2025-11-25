Ajax x Benfica: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/11) pela Champions League

Ajax x Benfica disputam hoje, terça-feira (25/11), a 5° rodada da Champions League. O jogo começa às 14h45 (horário de Brasília), na Amsterdam Arena, em Amsterdã, Países Baixos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ajax x Benfica ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela HBO Max, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ambos Ajax e Benfica estão na lanterna da Champions League e perderam todas as 4 partidas que jogaram.

O Benfica acumulou derrotas por 3 a 2 para o Qarabag, 1 a 0 para o Chelsea, 3 a 0 para o Newcastle e 1 a 0 para o Leverkusen.

O Ajax, por sua vez, perdeu por 2 a 0 para o Inter, 4 a 0 para o Olympique, 5 a 1 para o Chelsea e 3 a 0 para o Galatasaray.

Ajax x Benfica: prováveis escalações

Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Baas, Alders; Regeer, Taylor; Edvardsen, Gloukh, Godts; Dolberg. Técnico: Fred Grim.

Benfica: Trubin; Dahl, Otamendi, A Silva, Dedic; Rios, Barreiro; Ausenes, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis. Técnico: José Mourinho.

FICHA TÉCNICA

Ajax x Benfica

Champions League

Local: Amsterdam Arena, em Amsterdã, Países Baixos

Data/Horário: 25 de novembro de 2025, 14h45