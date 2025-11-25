Galatasaray x Union: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/11) pela Champions League

Galatasaray x Union SG disputam hoje, terça-feira (25/11), a 5° rodada da Champions League. O jogo inicia às 14h45 (horário de Brasília), no Complexo Esportivo Ali Sami Yen, em Istambul, Turquia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Galatasaray x Union ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela HBO Max, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Union está em 28° lugar na Champions League e acumula um total de 1 vitória, 3 derrotas, 4 gols marcados e 12 gols sofridos.

Já o Galatasaray ocupa a 9° posição e soma apenas 3 vitórias, 1 derrota, 8 gols marcados e 6 gols sofridos.

Galatasaray x Union Saint Gilloise: prováveis escalações

Galatasaray: Cakir; Unyay, Bardakci, Sanchez, Karatas; Torreira, Gundogan; Sane, Gabriel Sara, Sallai; Yilmaz.

Union: Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Patris, Schoofs, Zorgane, Khalaily; Rodriguez; Akinpelu, Van de Perre.

FICHA TÉCNICA

Galatasaray x Union Saint-Gilloise

Champions League

Local: Complexo Esportivo Ali Sami Yen, em Istambul, Turquia

Data/Horário: 25 de novembro de 2025, 14h45