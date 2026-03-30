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Águia surpreende o Amazonas em casa, vence e segue vice-líder na Copa Norte

O Azulão Marabaense chegou aos seis pontos, mas perde para o líder Porto Velho no saldo de gols

O Liberal
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Comemoração do primeiro gol da vitória do Águia sobre o Amazonas. (Reprodução / Canal do Benja)

O Águia de Marabá conquistou um resultado importante ao vencer o Amazonas por 2 a 0, em partida válida pela 2ª rodada da Copa Norte, realizada no estádio Carlos Zamith, em Manaus. Felipe Pará e Alex garantiram os três pontos e a permanência na vice-liderança do grupo B, agora com seis pontos.

Por volta dos 15 minutos, a partida foi paralisada para atendimento médico aos jogadores Iury e Wesley, após um cruzamento na área amazonense. Os dois se chocaram na disputa da bola levantada por Bruno Limão.

Na queda, Wesley levou a pior e precisou ser substituído por Bruno Carlos. A mudança pareceu afetar o Águia. Após o lance, o Amazonas quase abriu o placar em cobrança de escanteio, mas William Barbio não conseguiu finalizar.

A resposta do Azulão veio com Diogo Carlos, em cobrança de falta para a área. Dedé subiu bem, mas cabeceou para fora, desperdiçando a melhor chance do Águia até então.

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O jogo seguiu em ritmo intenso, com muitas oportunidades perdidas, principalmente pelo Amazonas. Quando o empate sem gols parecia definido, o Águia surpreendeu ao abrir o placar.

Após jogada iniciada por Diogo Carlos e Cássio, a bola sobrou na entrada da área para Felipe Pará, que finalizou com precisão, no ângulo de Axel Lopes, aos 46 minutos do primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o Amazonas cometeu um erro defensivo imperdoável. Aos 15 minutos, em uma lançamento aéreo, a zaga falhou e deixou a bola nos pés de Alex, que girou e finalizou sem chances para o goleiro, ampliando o placar. A partir daí, o Amazonas tentou diminuir o placar, mas não conseguiu furar a defesa e acabou derrotado por 2 a 0.

 

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