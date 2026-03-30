Águia surpreende o Amazonas em casa, vence e segue vice-líder na Copa Norte O Azulão Marabaense chegou aos seis pontos, mas perde para o líder Porto Velho no saldo de gols O Liberal 30.03.26 22h56 Comemoração do primeiro gol da vitória do Águia sobre o Amazonas. (Reprodução / Canal do Benja) O Águia de Marabá conquistou um resultado importante ao vencer o Amazonas por 2 a 0, em partida válida pela 2ª rodada da Copa Norte, realizada no estádio Carlos Zamith, em Manaus. Felipe Pará e Alex garantiram os três pontos e a permanência na vice-liderança do grupo B, agora com seis pontos. Por volta dos 15 minutos, a partida foi paralisada para atendimento médico aos jogadores Iury e Wesley, após um cruzamento na área amazonense. Os dois se chocaram na disputa da bola levantada por Bruno Limão. Na queda, Wesley levou a pior e precisou ser substituído por Bruno Carlos. A mudança pareceu afetar o Águia. Após o lance, o Amazonas quase abriu o placar em cobrança de escanteio, mas William Barbio não conseguiu finalizar. A resposta do Azulão veio com Diogo Carlos, em cobrança de falta para a área. Dedé subiu bem, mas cabeceou para fora, desperdiçando a melhor chance do Águia até então. 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Na volta do intervalo, o Amazonas cometeu um erro defensivo imperdoável. Aos 15 minutos, em uma lançamento aéreo, a zaga falhou e deixou a bola nos pés de Alex, que girou e finalizou sem chances para o goleiro, ampliando o placar. A partir daí, o Amazonas tentou diminuir o placar, mas não conseguiu furar a defesa e acabou derrotado por 2 a 0. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol copa norte 2026 amazonas x águia de marabá jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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