Copa Norte: Paysandu poupa titulares e viaja para Rondônia com reservas Papão encara o Guaporé-RO na próxima terça-feira (31); equipe será comandada pelo auxiliar técnico Elton Macaé O Liberal 29.03.26 15h18 Time bicolor vai dar oportunidade para outros jogadores (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu viajou para Rondônia, onde encara o Guaporé-RO na terça-feira (31), pela segunda rodada da Copa Norte, com um time reserva. Conforme divulgou o clube, os titulares serão poupados na partida e seguem em Belém focados na preparação para a Série C do Campeonato Brasileiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Entre os titulares da partida contra o GAS-RR na última semana, apenas o lateral-esquerdo Cauã Dias viajou com a equipe. Os outros 17 jogadores são reservas. Segundo o Paysandu, a estratégia visa recuperar os jogadores para a estreia na Série C, que ocorre no próximo domingo (5), contra o Volta Redonda-RJ. Assim, Júnior Rocha e a comissão técnica optaram por manter os titulares em Belém, enquanto dão oportunidade para os outros jogadores, incluindo os recém-contratados. VEJA MAIS Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C Equipes sondam situação de meio-campista do Paysandu, mas clube aposta na valorização do atleta Alguns clubes do país fizeram ofertas pelo jogador de 18 anos, mas diretoria aposta em valorização Paysandu acerta contratação do volante Tiago Índio para a sequência da temporada Destaque do Cametá no Parazão 2026, jogador de 23 anos assina até o fim do ano e reforça o meio-campo bicolor “Já estava na nossa programação priorizar o descanso e a recuperação daqueles que vêm atuando com maior frequência desde o início da temporada. Alguns atletas precisam de uma minutagem maior, enquanto outros que jogaram mais necessitam de uma atenção nesse momento que antecede o início da nossa principal competição do ano”, destacou o executivo de futebol do Bicola, Marcelo Sant’Ana. Entre os relacionados, estão jogadores da base, como Levi, Thalyson, Settimio Arthur e Klayvert. Além deles, os recém-contratados Bruno Bispo e Lucas Cardoso também viajaram com o time. Além disso, o Papão será comandado pelo auxiliar técnico Elton Macaé, enquanto Júnior Rocha segue em na capital paraense com os titulares. O Paysandu estreou na Copa Norte com vitória. Na terça-feira (24), venceu o GAS de virada por 3 a 1 e lidera o grupo A. Agora, fora de casa e com a equipe reserva, tenta manter a invencibilidade de oito jogos e busca o segundo triunfo no torneio para encaminhar a classificação. A partida entre Paysandu e Guaporé-RO ocorre às 20h da próxima terça-feira (31), no estádio Cassolão. O jogo terá cobertura completa e transmissão lance a lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+. Confira a lista de relacionados Goleiros: Jean Drosny e Levi; Laterais direitos: JP Galvão e Matheus Capixaba; Laterais esquerdos: Cauã Dias, Davizinho; Zagueiros: Bruno Bispo, Libonati e Luccão; Volantes: Brian e Henrico; Meias: Lucas Cardoso e Salomoni; Atacantes: Danilo Peu, Klayvert, Miguel Ângelo, Settimio Arthur e Thalyson. Técnico: Elton Macaé Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu copa norte COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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