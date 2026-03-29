Copa Norte: Paysandu poupa titulares e viaja para Rondônia com reservas

O Paysandu viajou para Rondônia, onde encara o Guaporé-RO na terça-feira (31), pela segunda rodada da Copa Norte, com um time reserva. Conforme divulgou o clube, os titulares serão poupados na partida e seguem em Belém focados na preparação para a Série C do Campeonato Brasileiro.

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Entre os titulares da partida contra o GAS-RR na última semana, apenas o lateral-esquerdo Cauã Dias viajou com a equipe. Os outros 17 jogadores são reservas.

Segundo o Paysandu, a estratégia visa recuperar os jogadores para a estreia na Série C, que ocorre no próximo domingo (5), contra o Volta Redonda-RJ. Assim, Júnior Rocha e a comissão técnica optaram por manter os titulares em Belém, enquanto dão oportunidade para os outros jogadores, incluindo os recém-contratados.

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“Já estava na nossa programação priorizar o descanso e a recuperação daqueles que vêm atuando com maior frequência desde o início da temporada. Alguns atletas precisam de uma minutagem maior, enquanto outros que jogaram mais necessitam de uma atenção nesse momento que antecede o início da nossa principal competição do ano”, destacou o executivo de futebol do Bicola, Marcelo Sant’Ana.

Entre os relacionados, estão jogadores da base, como Levi, Thalyson, Settimio Arthur e Klayvert. Além deles, os recém-contratados Bruno Bispo e Lucas Cardoso também viajaram com o time.

Além disso, o Papão será comandado pelo auxiliar técnico Elton Macaé, enquanto Júnior Rocha segue em na capital paraense com os titulares.

O Paysandu estreou na Copa Norte com vitória. Na terça-feira (24), venceu o GAS de virada por 3 a 1 e lidera o grupo A. Agora, fora de casa e com a equipe reserva, tenta manter a invencibilidade de oito jogos e busca o segundo triunfo no torneio para encaminhar a classificação.

A partida entre Paysandu e Guaporé-RO ocorre às 20h da próxima terça-feira (31), no estádio Cassolão. O jogo terá cobertura completa e transmissão lance a lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.

Confira a lista de relacionados

Goleiros: Jean Drosny e Levi;

Laterais direitos: JP Galvão e Matheus Capixaba;

Laterais esquerdos: Cauã Dias, Davizinho;

Zagueiros: Bruno Bispo, Libonati e Luccão;

Volantes: Brian e Henrico;

Meias: Lucas Cardoso e Salomoni;

Atacantes: Danilo Peu, Klayvert, Miguel Ângelo, Settimio Arthur e Thalyson.

Técnico: Elton Macaé