A barca saiu no Águia! Lanterna da Série D, Azulão dispensa 4 jogadores; veja a lista

Lanterna do grupo A2 da Série D, o Águia de Marabá anunciou na tarde desta terça-feira (25) as dispensas de quatro jogadores. A diretoria do Azulão vem tentando de todas as formas fazer com que esse grupo possa render e anunciou as rescisões contratuais de atletas.

De acordo com nota divulgada pelo Águia de Marabá, o zagueiro Cassius, o lateral-esquerdo Alan Maia e os atacantes Veraldo e Wander, não vestem mais a camisa do Azulão marabaense nesta temporada. Em nota, a diretoria do Águia desejou sucesso no decorrer das carreiras dos jogadores e agradeceu o empenho vestindo o manto do Azulão.

“O Águia de Marabá comunica que os jogadores, Alan Maia, Cassius, Veraldo e Wender não fazem mais parte do elenco. A decisão foi tomada de forma amigável entre o clube e os jogadores. Agradecemos aos atletas pelos serviços prestados e profissionalismo demonstrado. O Águia deseja sucesso aos jogadores no seu próximo desafio”.

Nomes importantes

O clube marabaense dispensou dois jogadores que foram contratados recentemente, como o zagueiro Cassius e também o atacante Veraldo, que retornou ao clube, após passagem pelo Zinho Oliveira em 2021. Já o lateral Alan Maia e o atacante Wander são atletas que estavam um certo tempo no Águia e marcaram seus nomes na história do clube, na conquista do título do Campeonato Paraense, no ano passado, diante do Remo, no Baenão.

Série D

A equipe marabaense é lanterna do seu grupo na Série D com 8 pontos em 10 jogos. O Águia a última vitória conquistada pelo elenco do Azulão tinha sido nas quartas de finais do Parazão, contra o Caeté, desde então a equipe marabaense amargou 13 partidas sem vencer, até derrotar o Moto Club-MA, no último sábado, pelo placar de 2 a 0. O próximo jogo do Águia será no domingo (30), contra o Maranhão-MA, no Estádio Zinho Oliveira, às 17h, pela 11ª rodada do Brasileiro da Série D.