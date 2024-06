Atacante Braga deixa o Águia para jogar fora do país; Azulão terá direito a um valor da negociação

O Águia de Marabá venceu a primeira a Série D do Brasileiro e ainda possui chances de classificação, mas o Azulão não poderá mais contar com o futebol do atacante Braga, de 22 anos. O jogador não faz mais parte do elenco do clube marabaense para a sequência da Série D e irá jogar no exterior.

Braga é natural de Recife (PE) e iniciou a carreira nas categorias de base do Sport-PE. Passou também pela base do Retrô-PE e atuou no Cianorte-PR, Vera Cruz-PE, Sergipe-SE, Rio Branco-ES e antes de defender o Águia estava atuando no Vitória das Tabocas-PE. Com a camisa do Azulão de marabá ganhou destaque no Parazão e na Copa do Brasil, com gols que levaram a esquipe marabaense à semifinal do Campeonato Paraense e também à terceira fase da Copa do Brasil. Com a camisa do Águia, o jovem Braga realizou 27 partidas e balançou as redes adversárias oito vezes. O destino do jogador deve ser Portugal.

Azulão vai receber

O Núcleo de Esportes de O Liberal apurou com uma fonte, que o Águia possui um valor da transação, que gira em torno de 10%. A Redação Integrada O Liberal tentou contato com a diretoria do Azulão, para saber os valores da negociação do jogador Braga, mas até o momento não obteve respostas.

Braga fez 27 partidas e marcou 8 gols com a camisa do Águia de Marabá (Léo Lods / Águia de Marabá)

A diretoria do Águia divulgou uma nota nas redes sociais, informando o desligamento do atacante Braga. O Azulão afirmou que a decisão foi tomada em comum acordo e de forma amigável entre clube e o jogador, além de desejar sucesso na carreira.

“O Águia de Marabá comunica que o atacante Braga não faz mais parte do elenco. A decisão foi tomada de forma amigável entre o clube e o jogador. O jogador deixa o clube com destino ao exterior com 27 jogos disputados, oito gols marcados, sendo quatro na Copa do Brasil. Agradecemos ao atleta pelos serviços prestados e profissionalismo demonstrado. O Águia deseja sucesso ao jogador no seu próximo desafio”, diz o comunicado.

Brasileirão

Na Série D, o Águia de Marabá continua segurando a lanterna do Grupo A2, com 8 pontos conquistados em 10 jogos. O próximo adversário do Azulão será o Maranhão-AM, no Zinho Oliveira, no domingo (30), às 17h.