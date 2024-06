Com gol de cobertura, Águia de Marabá supera o Moto Club e conquista a primeira vitória na Série D

O Águia de Marabá venceu finalmente a primeira na Série D do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (22), no estádio Zinho Oliveira, o Azulão venceu o Moto Club-MA por 2 a 0. Os gols azulinos foram marcados pelo atacante Gileard, que ainda marcou um golaço de cobertura.

Após 10 rodadas, a equipe de Marabá desencantou no campeonato com a vitória. Mesmo com o triunfo, o Águia segue na última posição do grupo A2. O time chega a oito pontos, o que não é o suficiente para superar o Fluminense-PI, que tem 10.

O próximo compromisso do Azulão na Série D é contra o Maranhão-MA, no domingo (30), às 17h, no Zinho Oliveira.

Já o Moto Club, com a derrota, continua na quarta colocação do grupo, com 14 pontos. Na 11º rodada, o Papão do Norte vai encarar o Cametá, equipe paraense, no Castelão de São Luis, na quarta-feira (3), às 20h.

O primeiro ficou marcado por pouca criação por parte das duas equipes. Enquanto o Águia de Marabá tentava explorar o ataque pelas laterais, o Moto Club apostava em jogadas rápidas, na tentativa de surpreender. Apesar disso, a primeira etapa terminou empatada em 0 a 0.

Na volta do intervalo, precisando do resultado positivo, o técnico Glauber Ramos foi para o tudo ou nada e fez algumas modificações que deram mais ofensividade para o Azulão.

Aos 30 minutos, Gileard, que saiu do banco de reserva, recebeu um cruzamento de Wander e escorou de cabeça para o fundo do gol.

Gileard comemora primeiro gol do Águia contra o Moto Club (Ascom / Águia de Marabá)

Cinco minutos depois, Gileard fez a alegria do torcedor do Azulão novamente com o segundo gol da equipe da casa. O atacante recebeu lançamento, ganhou da zaga e deu um toque na bola que cobriu o goleiro e foi para o fundo da rende. 2 a 0 para o Águia de Marabá.

Assim, o time só precisou administrar o jogo na reta final para garantir a primeira vitória na Série D.