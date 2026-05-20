Freiburg x Aston Villa: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (20/05) pela final da Liga Europa Freiburg e Aston Villa decidem o título da Europa League hoje; veja as prováveis formações e onde assistir ao vivo Hannah Franco 20.05.26 15h00 Freiburg e Aston Villa decidem o título da Europa League hoje; veja as prováveis escalações e onde assistir ao vivo (X/ @BolognaFC1909en) Freiburg x Aston Villa disputam hoje, quarta-feira (20/05), a grande final da Europa League 2025/26. A partida será realizada às 16h (horário de Brasília), no Besiktas Park, em Istambul, na Turquia. Confira as prováveis escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Freiburg x Aston Villa ao vivo? O jogo terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video e pela CazéTV (YouTube), a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Freiburg chega embalado para a maior decisão europeia de sua história recente. O clube alemão eliminou o Braga nas semifinais e encerrou a Bundesliga na sétima colocação, garantindo vaga na próxima Conference League. Já o Aston Villa busca conquistar mais um título continental após mais de quatro décadas. O time inglês eliminou o Nottingham Forest na semifinal e chega confiante após garantir vaga na próxima edição da Champions League. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão terá prorrogação. Persistindo a igualdade, o campeão será definido nos pênaltis. VEJA MAIS Aston Villa e Freiburg revertem desvantagens e se encaram na decisão da Europa League Copa do Mundo 2026: veja quanto jogadores e clubes podem ganhar Fifa prevê repassar US$ 355 milhões aos clubes que cederem atletas; prêmio ao campeão pode render bônus milionários à Seleção Brasileira Freiburg x Aston Villa: prováveis escalações Freiburg: Atubolu; Kübler, Ginter, Lienhart e Treu; Höfler e Eggestein; Grifo, Manzambi e Beste; Matanovic. Técnico: Julian Schuster. Aston Villa: Emiliano Martínez; Lindelöf, Konsa e Pau Torres; Cash, Bogarde, McGinn, Tielemans e Digne; Watkins e Rogers. Técnico: Unai Emery. Arbitragem de Freiburg x Aston Villa Árbitro: François Letexier (França) Assistentes: Cyril Mugnier (França) e Mehdi Rahmouni (França) VAR: Jérôme Brisard (França) FICHA TÉCNICA Freiburg x Aston Villa Europa League – Final Local: Besiktas Park, em Istambul (Turquia) Data/Horário: 20 de maio de 2026, às 16h (de Brasília) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Aston Villa Freiburg europa league COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES sem vai e vem CBF vai barrar amantes de jogadores no hotel da Seleção na Copa? Entenda Presidente da CBF explicou acesso controlado à concentração durante a Copa do Mundo de 2026 21.05.26 15h53 mais esportes Projeto social aposta no judô para transformar vidas em Icoaraci Iniciativa conseguiu classificar atletas para os Jogos Escolares Brasileiros 21.05.26 12h40 FUTEBOL STJD marca julgamento de recurso do Remo sobre punições após jogo contra o Palmeiras Time azulino, Zé Ricardo, Tonhão e um membro da comissão técnica foram punidos depois do duelo 21.05.26 12h02 Carlos Ferreira Castro, pé de anjo 21.05.26 10h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Athletico acumula baixas para enfrentar o Remo no Mangueirão Furacão pode ter até cinco desfalques diante do Leão Azul, que tenta deixar a zona de rebaixamento da Série A 21.05.26 14h38 Futebol Adversário do Remo, Athletico terá paraense no elenco e usará CT do Castanhal Atacante Julimar, natural de Nova Ipixuna, pode reforçar o Furacão no Mangueirão; clube paranaense mantém parceria de captação com o Japiim 21.05.26 15h14 Futebol CBF confirma partida entre Remo x São Paulo no Mangueirão; saiba nova data e horário Alteração foi publicada no site oficial da entidade no início da noite desta quarta-feira (20). 20.05.26 18h54 FUTEBOL STJD marca julgamento de recurso do Remo sobre punições após jogo contra o Palmeiras Time azulino, Zé Ricardo, Tonhão e um membro da comissão técnica foram punidos depois do duelo 21.05.26 12h02