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Freiburg x Aston Villa: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (20/05) pela final da Liga Europa

Freiburg e Aston Villa decidem o título da Europa League hoje; veja as prováveis formações e onde assistir ao vivo

Hannah Franco
fonte

Freiburg e Aston Villa decidem o título da Europa League hoje; veja as prováveis escalações e onde assistir ao vivo (X/ @BolognaFC1909en)

Freiburg x Aston Villa disputam hoje, quarta-feira (20/05), a grande final da Europa League 2025/26. A partida será realizada às 16h (horário de Brasília), no Besiktas Park, em Istambul, na Turquia. Confira as prováveis escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Freiburg x Aston Villa ao vivo?

O jogo terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video e pela CazéTV (YouTube), a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Freiburg chega embalado para a maior decisão europeia de sua história recente. O clube alemão eliminou o Braga nas semifinais e encerrou a Bundesliga na sétima colocação, garantindo vaga na próxima Conference League.

Já o Aston Villa busca conquistar mais um título continental após mais de quatro décadas. O time inglês eliminou o Nottingham Forest na semifinal e chega confiante após garantir vaga na próxima edição da Champions League.

Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão terá prorrogação. Persistindo a igualdade, o campeão será definido nos pênaltis.

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Freiburg x Aston Villa: prováveis escalações

Freiburg: Atubolu; Kübler, Ginter, Lienhart e Treu; Höfler e Eggestein; Grifo, Manzambi e Beste; Matanovic. Técnico: Julian Schuster.

Aston Villa: Emiliano Martínez; Lindelöf, Konsa e Pau Torres; Cash, Bogarde, McGinn, Tielemans e Digne; Watkins e Rogers. Técnico: Unai Emery.

Arbitragem de Freiburg x Aston Villa

Árbitro: François Letexier (França)

Assistentes: Cyril Mugnier (França) e Mehdi Rahmouni (França)

VAR: Jérôme Brisard (França)

FICHA TÉCNICA
Freiburg x Aston Villa
Europa League – Final
Local: Besiktas Park, em Istambul (Turquia)
Data/Horário: 20 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)

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