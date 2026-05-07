Aston Villa e Freiburg revertem desvantagens e se encaram na decisão da Europa League Estadão Conteúdo 07.05.26 18h22 A final da Europa League terá ingleses e alemães frente a frente, em embate agendado para o dia 20 de maio, no Besiktas Stadium, em Istambul, na Turquia. Aston Villa e Freiburg mostraram força nesta quinta-feira para reverter desvantagens dos jogos de ida e, em seus domínios, desbancaram Nottingham Forest e Braga, respectivamente. O Aston Villa se garantiu na decisão em alto estilo e com surra de 4 a 0. Recebeu o Nottingham Forest dos brasileiros Murillo (ficou na reserva), Morato e Igor Jesus no Villa Park e arrasou, com segundo tempo avassalador. Depois de apertado 1 a 0 na etapa inicial, gol de Watkins e que levava a definição à prorrogação, o Aston Villa deslanchou após o intervalo. Em cobrança de pênalti, Buendía ampliou, deixando a equipe de Vitor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo, nas cordas. No desespero da reação - fez 1 a 0 em seus domínios -, o Forest se lançou todo ao ataque e acabou castigado com outros dois gols, ambos de McGinn. A missão do Freiburg após revés por 2 a 1 em Portugal ficou facilitada com expulsão do meio-campista Dorgeles com somente sete minutos. Com um a mais cedo, os alemães logo abriram 2 a 0, gols de Kübler e Manzambi, revirando a série. Após o descanso, Kübler anotou mais um, deixando a vaga bastante encaminhada. Apenas dois gols do Braga estragavam a festa alemã, levando a definição ao tempo extra. Victor ainda diminuiu, mas o Freiburg soube se defender. NADA DE REVIRAVOLTAS NA CONFERENCE LEAGUE Viradas na Europa League, manutenção de vantagem na Conference League. Crystal Palace e Rayo Vallecano voltaram a ganhar de Shakhtar Donetsk e Strasbourg e vão decidir o título. A final ocorre no dia 17 de maio, na Red Bull Arena, em Leipzig, na Alemanha. Depois de fazer 3 a 1 como visitante, o Palace não precisou de muito esforço em seu estádio para eliminar o Shakhtar. Pino teve um gol anulado, mas Pedrinho fez 1 a 0. Antes da pausa, Eguinaldo ainda empatou para os ucranianos, mas Sarr definiu. Já o Rayo Vallecano tinha cômodos 2 a 0 somados na Espanha e não se intimidaram na França. Alemão anotou ainda na primeira etapa o gol solitário do jogo de volta, carimbando a vaga com 3 a 0 no agregado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Europa League Aston Villa Freiburg Conference League Crystal Palace Rayo Vallecano COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Tuna leva a virada nos acréscimos do Tocantinópolis, mas se mantém no G4 da Série D Lusa levou uma virada nos minutos finais e perdeu a chance de se consolidar no G4 10.05.26 22h09 FUTEBOL Águia goleia o Oratório em Marabá e assume a liderança do grupo A5 da Série D Azulão se recuperou da eliminação na Copa Norte para o Paysandu e venceu o Oratório jogando em casa 10.05.26 21h54 FUTEBOL Remo empata com o Palmeiras em jogo de muita chuva, expulsão e gol anulado nos acréscimos Remo segura o Palmeiras em Belém, empata com o time paulista, mas segue dentro da zona de rebaixamento da Série A 10.05.26 21h05 FUTEBOL Lateral do Remo exalta ponto conquistado diante do Palmeiras e lamenta erro no gol alviverde Marcelinho lamentou muito erro da equipe diante do Palmeiras, mas exaltou a força da equipe diante de um time tão qualificado 10.05.26 20h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Lateral do Remo exalta ponto conquistado diante do Palmeiras e lamenta erro no gol alviverde Marcelinho lamentou muito erro da equipe diante do Palmeiras, mas exaltou a força da equipe diante de um time tão qualificado 10.05.26 20h16 Futebol Ex-Remo e Fluminense, Paulo Victor relembra Copa de 86 com a Seleção: 'Tinha um grupo unido' O ex-goleiro foi um dos três paraenses a defender o Brasil em mundiais da Fifa. 10.05.26 8h00 futebol Remo confirma saída de Nico Ferreira e jogador se despede do clube: 'Desejo a vocês o melhor' Jogador disputou apenas 10 partida nesta temporada com a camisa azulina 27.04.26 9h27 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58