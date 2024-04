Fórmula 1: GP do Japão é afetado por terremoto em Taiwan? Entenda

O campeonato 2024 da Fórmula 1 está na quarta etapa e o circuito da vez é em Suzuka, no Japão. Devido ao terremoto registrado na costa de Taiwan na última terça-feira (02), o governo japonês emitiu um alerta de tsunami no país. Apesar do acontecido, a cidade do Grande Prêmio não foi afetada.

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Fórmula 1 e organização do evento ainda não se pronunciaram sobre a situação. Sendo assim, até o momento, o GP do Japão não foi cancelado. Equipes e pilotos já estão em terras japonesas, nos preparativos para o primeiro treino livre, que ocorre nessa quinta-feira, 04, às 23h30 (horário de Brasília).

Em Taiwan, na noite do dia 02, terça-feira, foi registrado um tremor de 7,4 graus na escala Richter, conforme o Serviço Geológico dos Estados Unidos. No total, nove pessoas morreram e 946 ficaram feridas. Esse foi o terremoto mais forte registrado desde 1999, de acordo com a agência oficial de notícias de Taiwan. O país, localizado no Mar do Sul da China, fica a 1.700 km do circuito de Suzuka.

No Japão, um terremoto de 6,1 graus de magnitude foi registrado nessa quinta-feira, 04. Segundo o Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo (EMSC), o epicentro do tremor fica no mar, a cerca de 100 km da costa e com 40 km de profundidade. A atividade sísmica foi sentida na região de Fukushima e em Tóquio, capital japonesa.

O tremor em Taiwan levou o governo japonês a emitir um alerta de tsunami no sul do país. Os meios de comunicação recomendaram saída do arquipélago de Okinawa e locutores da NHK, televisão pública do Japão, pediram à população que se mantenha distante da costa e evacuem para áreas elevadas.

Confira os horários do GP do Japão

04 de abril (quinta-feira)

Treino livre 1, às 23h30

05 de abril (sexta-feira)

Treino livre 2, às 3h

Treino livre 3, às 23h30

06 de abril (sábado)

Classificação, às 3h

07 de abril (domingo)

Corrida, às 2h

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)