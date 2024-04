Enfermeiras protegem recém-nacidos durante terremoto em Taiwan; vídeo

Imagens de câmeras de segurança de um hospital registraram o momento em que um grupo de enfermeiras tenta proteger várias incubadoras de recém-nascidos durante o terremoto que atingiu o litoral leste de Taiwan, na última quarta-feira (3). No vídeo, as enfermeiras percebem o terremoto e agrupam as incubadoras com os bebês no centro da sala. Em seguida, elas agarram os equipamentos de proteção de bebês na tentativa de reduzir os impactos causados pelos tremores. Veja:

Considerado o “terremoto mais forte dos últimos 25 anos”, o fenômeno natural que atingiu o litoral leste de Taiwan, por volta das 9h (22h de terça-feira no horário de Brasília) dessa quarta-feira (3/4), deixou 9 mortos e milhares de feridos.

Segundo a Administração Central de Meteorologia (CWA) de Taiwan, o epicentro do tremor ocorreu a cerca de 25 km a sudeste da cidade de Hualien, a uma profundidade de 15,5 km.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com