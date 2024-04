Homem fica 'preso' em piscina durante terremoto em Taiwan; vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento angustiante em que um homem fica preso dentro de uma piscina durante um terremoto de magnitude 7,2 que atingiu o litoral leste de Taiwan nesta quarta-feira (3). O vídeo, que rapidamente viralizou, foi capturado por um amigo do turista que presenciou a cena. Nas imagens, é possível ver o desespero do homem enquanto a água da piscina se agita e ele tenta se manter na superfície. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

As imagens, gravadas no terraço do hotel Regent Taipei, em Taipei, capital do país, mostram o homem nadando enquanto a água da piscina balança violentamente de um lado para o outro, devido ao tremor na região. O homem tenta se estabilizar na água, mas não consegue sair da piscina.

Segundo o site Mirror Media, a piscina do hotel foi fechada após o incidente. A equipe do hotel está monitorando a situação e garantiu que todos os hóspedes e funcionários estão seguros.

Terremoto em Taiwan

O forte terremoto de magnitude 7,7 atingiu Taiwan na madrugada de quarta-feira (horário local). Até o momento, o tremor deixou ao menos nove mortos e 821 feridos, de acordo com a autoridade nacional de proteção civil taiwanesa.

Este é o terremoto mais forte a atingir o país nos últimos 25 anos, segundo o diretor do Centro Sismológico de Taipei, Wu Chien-fu.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)