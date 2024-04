Terremoto de magnitude de 7,7 deixa 9 mortos e centenas de feridos em Taiwan

Pelo menos nove pessoas morreram e mais 800 ficaram feridas após o forte terremoto de magnitude 7,7 registrado na costa leste de Taiwan, na manhã desta quarta-feira (3), pelo horário local. Segundo autoridades locais, ao menos 26 edifícios desabaram - mais da metade na cidade de Hualien - e 77 pessoas ficaram presas entre escombros de imóveis danificados pelo tremor.

Autoridades relataram também o desaparecimento de cerca de 50 pessoas - a maioria turistas - que estavam em quatro microônibus e visitariam um parque nacional. Ainda não há informações sobre a nacionalidade dos desaparecidos.

A Agência Meteorológica do Japão informou que o terremoto teria ocorrido a apenas 15,5 km da superfície, o que explica o poder de destruição elevado. Cidades da costa da China, incluindo Xangai, também sentiram o tremor.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, aproximadamente 10 réplicas, com magnitude acima de 5,0, foram sentidas nas horas seguintes ao terremoto. Alertas para risco de tsunami chegaram a ser emitidos para ilhas do Japão e das Filipinas, mas foram cancelados cerca de três horas depois.