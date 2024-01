Acre registra o maior tremor de terra da história do Brasil

O Acre registrou o maior terremoto da história do Brasil, neste final de semana. Com 6,6 graus na Escala Richter, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o fenômeno ocorreu às 18h31 no horário de Brasília (16h31 no horário local) deste sábado (20), no município de Tarauacá, localizado próximo à fronteira com o Peru e distante cerca de 400 quilômetros da capital, Rio Branco.

De acordo com o Serviço Geológico, o abalo ocorreu a 614,5 quilômetros de profundidade, permitindo a dissipação da energia. Um tremor nessa profundidade dificilmente é sentido pela população, em até agora, não há registro de danos.

Antes do fenômeno deste sábado, o maior tremor de terra da história do país também tinha sido em Tarauacá, em 7 de junho de 2022. Naquela ocasião, o município registrou abalo de intensidade de 6,5 graus. Não houve vítimas, nem danos materiais.

A região fica próxima da Cordilheira dos Andes, uma das zonas com maior atividade sísmica do planeta. Foram cerca de 96 abalos sísmicos em um raio de 250 quilômetros de Tarauacá, nos últimos 45 anos, segundo o USGS. Nenhum deles teve consequências graves.

Antes das ocorrências no Acre, o maior terremoto do Brasil tinha sido registrado em 31 de janeiro de 1955, na região da Serra do Tombador, em Mato Grosso. O abalo teve magnitude de 6,2 graus na Escala Richter.