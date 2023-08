Observatório sismológico registra tremor de terra em município de Goiás; vídeo

Uma câmera de segurança mostrou, nesta terça-feira (15), o momento em que um tremor de terra assustou os moradores de municípios de Goiás. O Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB) confirmou o terremoto e marcou 3.1 graus de magnitude.

Apesar do susto, o tremor foi forte o suficiente para balançar os telhados das casas. O registro aconteceu às 13h34 e foi classificado como natural. Moradores de Porangatu, cidade a menos de 40 quilômetros de Santa Tereza de Goiás, relataram que sentiram o terremoto.

VEJA MAIS

Dados sobre os terremotos em Goiás

De acordo com dados do Observatório Sismológico da Universidade Nacional de Brasília (UNB), houveram 80 tremores de terra registrados desde 2013. A maior parte deles foram sentidos na região norte do estado, mas há anotações de tremores em Itumbiara, Rio Verde e Catalão, na região Sul do estado.

No início de 2023, um tremor de terra foi registrado também no município de Montividiu do Norte. Os anos de 2015 e 2017 registraram, juntos, quase 30 eventos sismológicos.