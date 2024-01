Tremor de terra é registrado em Roraima; vídeo

Um tremor de terra foi registrado no município de Pacaraima, em Roraima, na fronteira com a Venezuela, na noite do último sábado (6). Um vídeo gravado por um morador da região mostra copos tremendo em uma prateleira. Após o abalo, é possível ver também que as paredes da casa ficaram rachadas. Assista:

Segundo a Fundação Venezuelana de Investigações Sismológicas (Funvisis), o tremor de terra aconteceu na Vila Surumu por volta das 20h5, com magnitude de 4,7 na escola Ritchter. O abalo sísmico também foi sentido levemente por moradores dos municípios de Amajari e Normandia, também localizados ao norte de Roraima.

Conforme a escala Richte, uma das principais formas de medir a intensidade dos terremotos, um tremor entre 3,5 e 5,4 às vezes é sentido pela população, mas raramente causa danos.

É bastante baixo a possibilidade do Brasil sofrer terremotos de grande escala. Os tremores de terra em território brasileiro acontecem geralmente na região Nordeste do país, e não geram grandes danos, apenas balançam os móveis, derrubam pequenos objetos e provocam uma sensação de desequilíbrio por alguns segundos. As informações são do g1.

