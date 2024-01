Japão faz alerta de 'grande tsunami' após terremoto de magnitude 7,6 atingir o país

Nesta segunda-feira (1), o Japão emitiu um alerta sobre o grande risco de um ‘tsunami’ de grandes proporções na costa oeste do país devido a série de terremotos que atingiu a região. Conforme o Serviço meteorológico japonês, o mais forte dos tremores teve magnitude 7,6. Rússia, Coreia do Norte e Coreia do Sul também estão em atenção devido ao risco de ondas gigantes em seus países.

VEJA MAIS

O epicentro do tremor de maior intensidade ocorreu na cidade de Anamizu, localizada na região de Ishikawa, na costa leste do Japão. Segundo autoridades, ondas de até 5 metros podem atingir a região. Em áreas mais afastadas da costa oeste, ondas de até 3 metros podem ocorrer.

Porta-voz do governo, Yoshimasa Hayashi disse à imprensa que usinas nucleares na área não aprsentavam danos devido ao terremoto, mas reforçou que as pessoas se abriguem para evitar eventuais problemas com tsunami.

Imagens da imprensa japonesa mostraram fumaça avermelhada em uma área na cidade de Wajima, em Ishikawa, mas não havia detalhes. Casas desabaram buscas estão em andamento para ajudar eventuais vítimas. Trens rápidos foram paralisados na área e partes de uma rodovia foram fechados, segundo a NHK.

A Agência Meteorológica disse em entrevista coletiva que mais tremores fortes poderiam atingir a região na próxima semana, sobretudo nos próximos dois a três dias.