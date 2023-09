Terremoto de magnitude 6,4 atinge costa do Chile; vídeo

Na quarta-feira (6), um terremoto de magnitude 6,4 sacudiu a costa central do Chile, conforme relato do Centro Sismológico Nacional da Universidade do Chile. O abalo sísmico ocorreu a uma profundidade de 45,7 quilômetros. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre possíveis impactos, danos ou feridos decorrentes do terremoto.

De acordo com o jornal "Meganoticias", houve relatos de quedas de energia nas proximidades de Coquimbo. O Serviço Hidrográfico e Oceanográfico da Marinha (SHOA) descartou a ocorrência de um tsunami na costa chilena. No Google alerts, as informações preliminares acusam que o epicentro foi a 40 km distante de Coquimbo.

Os tremores foram sentido até na Argentina, em menor escala. Desde o dia primeiro de setembro, a costa do Chile já vinha sofrendo abalos sismicos variando de 3,9 a 6,4 como o de hoje. Nas redes sociais, internautas compartilham imagens e as consequências do abalo. Assista: