Desabamento em estrada deixa ao menos 19 mortos na China

Uma estrada desabou e deixou cerca de 19 pessoas mortas na manhã desta quarta-feira (1º) na Província de Guangzhou, no Sul da China. Conforme divulgado pela mídia internacional, o sinistro ocorreu por volta de 2h40 (hora local), em um trecho da rodovia entre a cidade de Meizhou e o condado de Dabu. Além dos mortos, ao menos 49 pessoas ficaram feridas e precisaram de socorro médico.

As autoridades da China informaram que a região estava passando por vários eventos climáticos extremos nas últimas semanas. As pessoas mortas e feridas estavam em veículos que trafegavam pela estrada no momento que o chão cedeu e os carros caíram na grande cratera. A agência de notícias estatal Xinhua informou que cerca de vinte veículos ficaram presos na vala, com um total de 54 pessoas afetadas.

Vários vídeos sobre o caso foram compartilhados nas redes sociais e na imprensa local. Nas imagens é possível ver chamas e fumaça saindo de um buraco na estrada, onde os veículos teriam caído. Equipes de resgate já estão na área em mobilização para, juntamente com os bombeiros e profissionais de saúde, resgatarem as vítimas.