Após 28 anos com coluna curvada, 'homem dobrado' recupera os movimentos

O chinês Li Hua tem uma doença autoimune chamada espondilite anquilosante, que fez com que ele perdesse a autonomia. Com 19 anos, ele começou a sentir os sintomas da doença e, com o tempo, não conseguia ficar de pé, comer ou andar adequadamente. A condição rara o fez ficar conhecido como o ‘homem dobrado’.

Porém, em 2020, aos 46 anos, Li Hua passou por quatro cirurgias para quebrar e reconstruir seus ossos. Embora ainda esteja em fase de reabilitação, ele já pode comemorar grandes progressos com a retomada do controle de sua vida. O chinês conta, por exemplo, que passou a dormir de costas depois de mais de 20 anos em que sua posição de descanso noturno era sentado.

“Tenho feito exercícios de reabilitação em casa nos últimos meses. Agora posso andar devagar com o andador, ir até a pia, escovar os dentes e lavar o rosto. Posso segurar uma tigela e comer como qualquer outra pessoa, sentado à mesa”, declarou, em entrevista ao South China Morning Post.

A espondilite anquilosante pode causar a fusão dos ossos, fazendo com que a coluna se curve para a frente, além de provocar dores no paciente, devido à rigidez do corpo. Os especialistas não sabem a causa da doença, mas acreditam que ela possa estar ligada a uma variante genética conhecida como HLA-B27.

Ainda sem cura, o tratamento geralmente envolve exercícios para reduzir a dor e a rigidez, bem como analgésicos e antiinflamatórios.