Mulher morre no Peru em primeiro caso de eutanásia no país

Uma mulher portadora de uma doença degenerativa morreu por eutanásia depois de uma longa batalha na justiça que decidiu permitir que a paciente pusesse fim à sua vida com assistência médica. A informação de que Ana Estrada, de 47 anos, morreu no último domingo (21/04) foi revelada por sua advogada, Josefina Miro Quesada, nesta segunda-feira (22/04).

“Ana deixou-nos gratos a todas as pessoas que ajudaram a dar-lhe voz, que estiveram com ela nesta luta e que apoiaram a sua decisão incondicionalmente, com amor”, disse a advogada.

Ana Estrada conviveu nas últimas três décadas com uma doença rara e incurável chamada polimiosite, que causa fraqueza muscular. Ana estava acamada e precisava de um ventilador para respirar.

A eutanásia é ilegal na maioria dos países, incluindo o Peru, uma nação de maioria católica romana. Na América Latina, Colômbia, Equador e Cuba permitiram a prática sob certas condições. Apesar do Supremo Tribunal não ter legalizado a morte assistida, a decisão pela eutanásia de Estrada, isentou de qualquer punição o médico que forneceu o medicamento para encerrar a vida de paciente.