O que é botulismo? Entenda a doença rara que afetou brasileira nos Estados Unidos

Claudia Albuquerque, brasileira de 23 anos, contraiu a bactéria Clostridium botulinum (C botulinum) e desenvolveu botulismo. Internada nos Estados Unidos (EUA), Claudia estava em um intercâmbio de trabalho em Aspen, Colorado, quando foi infectada. Após quase dois meses sob os cuidados médicos, a brasileira acumula mais de US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões) em contas hospitalares.

Claudia começou a sentir os sintomas no dia 17 de fevereiro, quando apresentou tontura, visão dupla e falta de ar. Todos os músculos do corpo da brasileira estavam paralisados em 24 horas e ela passou a respirar apenas por aparelhos. Atualmente, a intercambista já apresenta melhoras e pode ser transferida para o Brasil.

A família de Cláudia iniciou uma “vaquinha” on-line para ajudar nos custos do tratamento e transporte para o Brasil.

Claudia Albuquerque, 23 anos, é brasileira e está internada nos Estados Unidos (EUA) após desenvolver botulismo (Reprodução / Instagram)

O que é o botulismo?

Conforme o Ministério da Saúde, o botulismo uma doença neuroparalítica, classificada como rara, grave e não contagiosa. A infecção ocorre por meio da bactéria Clostridium botulinum (C botulinum), que libera uma potente toxina - conhecida como toxina botulínica. Essa doença pode levar à morte, devido à paralisia dos músculos respiratórios.

Como acontece a transmissão de botulismo?

A transmissão do botulismo pode ocorrer, principalmente, de quatro formas.

Botulismo alimentar - ingestão de toxinas em alimentos contaminados, produzidos ou conservados de forma indevida, como: Conservas vegetais (exemplo: palmito, picles e pequi); Produtos de carne cozidos, curados e defumados artesanalmente (exemplo: salsicha, presunto e carne frita conservada em gordura); Queijos e pasta de queijos; Produtos enlatados industrializados.

ingestão de toxinas em alimentos contaminados, produzidos ou conservados de forma indevida, como: Botulismo intestinal - esporos (pequenas estruturas produzidas em grande quantidade que podem gerar novos seres) da bactéria em alimentos contaminados se fixam e multiplicam no intestino, ocasionando produção e absorção da toxina botulínica.

esporos (pequenas estruturas produzidas em grande quantidade que podem gerar novos seres) da bactéria em alimentos contaminados se fixam e multiplicam no intestino, ocasionando produção e absorção da toxina botulínica. Botulismo por ferimentos - contaminação de úlceras crônicas com tecido necrótico (tecido morto), fissuras (brechas), esmagamento de membros, ferimentos profundos em locais com pouca vascularização (poucos vasos sanguíneos), lesões ocasionadas por drogas injetáveis e machucados nasais ou sinusais.

contaminação de úlceras crônicas com tecido necrótico (tecido morto), fissuras (brechas), esmagamento de membros, ferimentos profundos em locais com pouca vascularização (poucos vasos sanguíneos), lesões ocasionadas por drogas injetáveis e machucados nasais ou sinusais. Botulismo infantil - comum em crianças entre três e 26 semanas de vida, provocado pelo consumo de mel de abelha.

Quais os sintomas de botulismo?

Os sintomas do botulismo são diversos. O Ministério da Saúde recomenda busca imediata por assistência médica quando eles se manifestarem no organismo. Sintomas comuns de botulismo podem ser:

Dor de cabeça;

Vertigem;

Tontura;

Sonolência;

Visão turva;

Visão dupla;

Diarréia;

Náuseas;

Vômitos;

Dificuldade para respirar;

Paralisia dos músculos respiratórios, braços e pernas;

Comprometimento de nervos do crânio (cabeça);

Prisão de ventre;

Infecções respiratórias.

Como prevenir o botulismo?

Para prevenir o botulismo, o Ministério da Saúde faz recomendações específicas:

Alimentos em conserva com latas estufadas, vidros embaçados, embalagens danificadas, vencidos ou com alterações no cheiro e na aparência não devem ser consumidos;

Devem ser fervidos, por no mínimo 15 minutos, todos os produtos industrializados e as conservas caseiras que não apresentem segurança;

As mãos devem ser sempre lavadas;

Alimentos não podem ser conservados e mantidos em ambientes com temperaturas acima de 15ºC;

Durante o preparo de conservas caseiras, os cuidados de higiene e armazenamento devem ser seguidos de forma rigorosa;

As medidas de segurança do estabelecimento e/ou vendedor deve ser certificadas pelo consumidor;

Evitar o consumo de mel em crianças menores de dois anos, principalmente, pois é um dos principais alimentos causadores do botulismo.

Como é o tratamento para botulismo?

O tratamento do botulismo deve ser realizado em instituições hospitalares com suporte de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para a redução de risco de morte. O pleno sucesso dos cuidados está relacionado, diretamente, ao tempo em que o tratamento é iniciado e às condições do local. Existem duas formas de tratar o botulismo: suporte e específico.

Tratamento de suporte - com medidas gerais de suporte, esse formato apresenta monitoramento de sinais cardíacos e respiratórios.

com medidas gerais de suporte, esse formato apresenta monitoramento de sinais cardíacos e respiratórios. Tratamento específico - foca na eliminação da toxina botulínica e sua fonte de produção (C. botulinum), por meio da administração de soro antibotulínico (SAB), fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) quando há notificação do caso, e antibióticos.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)