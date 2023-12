Pais de jovem que ficou com sequelas graves após reação alérgica mandam mensagem de Natal

A mãe e o padrasto da jovem trancista Thais Medeiros, de 26 anos, publicaram uma mensagem de Natal nas redes sociais, na noite deste domingo (24). Em um vídeo divulgado no perfil da jovem no Instagram, eles agradecem o apoio daqueles que torcem pela recuperação de Thaís e desejam um feliz Natal aos seguidores.

VEJA MAIS

Em fevereiro deste ano, a jovem sofreu uma reação alérgica grave por cheirar uma conserva de pimenta e ficou com sequelas cerebrais. “Aproveitem ao máximo, porque a gente tem que aproveitar, aproveitar esses dias, esse Natal, para a gente confraternizar com nossa família”, disse o padrasto Sérgio Alves, no vídeo.

Adriana Medeiros, mãe de Thaís, agradeceu o apoio que tem recebido. "Que essa noite seja, de verdade, o Espírito de Natal, com todos. Desejo boas festas pra vocês. A nossa luta continua com a Thais. Eu não poderia deixar ela aqui, passar longe dela, como todos os Natais passamos juntas”, declarou, emocionada.

O casal também deixou uma mensagem escrita na legenda do vídeo.

“Muito obrigado a todos que nos seguem e nos ajudam todos os dias. Peço a Deus todos os dias que ele guarde e abençoe todos vocês. Esse ano está sendo de muita luta e dor, mas Deus sabe de todas as coisas e com certeza, em toda essa luta, tem um propósito que será revelado mais à frente. Eu e minha filha estamos preparados para aceitar os desígnios de Deus, mas enquanto ele permitir que esteja entre nós, faremos com a ajuda de todos o melhor para ela. Por fim, agradeço a todos vocês que sempre nos acompanham e nos envia mensagem de fé e otimismo, Deus abençoe cada um de vocês”, diz o texto.