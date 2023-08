Jovem que sofreu reação alérgica após cheirar pimenta é liberada da UTI

A jovem trançadora de 25 anos, que havia sido internada após uma reação alérgica grave desencadeada pelo cheiro de pimenta, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Thais Medeiros de Oliveira estava sob cuidados intensivos desde o dia 4 de agosto, no Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (CRER), em Goiânia.

A mãe de Thais, Adriana Medeiros, compartilhou a boa notícia por meio de uma publicação nas redes sociais, nesta segunda-feira (14). "Graças a Deus, Thais acaba de ser liberada da UTI e neste exato momento está sendo transferida para o quarto. Louvado seja o Senhor!", expressou em sua postagem.

Relembre o caso

A crise alérgica aconteceu em Anápolis, onde a jovem estava almoçando com a família do então namorado. A Thais cheirou um pote de pimenta em conserva, no dia 17 de fevereiro, e imediatamente apresentou sintomas adversos. Ela foi levada às pressas para a Santa Casa de Anápolis e, posteriormente, transferida para Goiânia devido à gravidade reação alérgica.

Adriana relembrou os desafios que Thais enfrentou durante esse período. "Desde quarta-feira (9), ela estava conseguindo respirar sem o auxílio do ventilador. Espero que sua recuperação prossiga sem complicações daqui para frente", compartilhou.

Esta não foi a primeira vez que Thais enfrentou problemas de saúde decorrentes de alergias. A mãe revelou que ela já tinha histórico à bronquite e asma, chegando a ser internada por cinco dias devido a uma infecção pulmonar bacteriana.

A jovem enfrenta sequelas neurológicas que impactaram a mobilidade e capacidade de fala. Ficou mais de 20 dias na UTI e posteriormente desenvolveu um quadro de pneumonia, complicando ainda mais o estado de saúde.

Enquanto Thais se recupera e passa para a próxima fase de tratamento, a mãe, Adriana Medeiros, expressou resiliência e esperança em sua jornada de recuperação. "Não vou desistir dela".