Jovem que passou mal ao cheirar pimenta volta ao hospital

Thais Medeiros de Oliveira, de 25 anos, a trancista que enfrentou um drama após sofrer uma reação alérgica grave ao cheirar uma conserva de pimenta-bode, voltou a ser internada neste último sábado (5), poucos dias depois de receber alta médica. A jovem havia deixado o hospital na última segunda-feira (31/7), após passar mais de cinco meses em tratamento desde 17 de fevereiro.

VEJA MAIS

De acordo com informações, Thais apresentou sintomas preocupantes, como febre alta e urina avermelhada, o que levou a equipe médica a readmiti-la na unidade de terapia intensiva (UTI). Durante a madrugada, ela sofreu um broncoespasmo, o que agravou ainda mais seu estado de saúde. Nas redes sociais, a mãe da jovem fez um apelo emocionado: "Deus dê a cura para minha filha".

O drama de Thais começou quando ela teve uma reação alérgica grave ao simples cheiro da pimenta-bode, levando-a a sofrer uma parada cardiorrespiratória e, consequentemente, uma lesão cerebral irreversível. Durante o longo período de internação, a jovem enfrentou diversas complicações, incluindo infecções urinárias e contaminação por fungos após procedimentos cirúrgicos.

Diante dos altos custos do tratamento, os familiares de Thais criaram uma vaquinha on-line para arcar com as despesas médicas. Atualmente, a família sobrevive com o salário do marido dela, que trabalha no setor de vendas pela internet.

O caso de Thais despertou a preocupação e a solidariedade de muitas pessoas, que seguem acompanhando seu estado de saúde e enviando mensagens de apoio à família durante esse difícil período.