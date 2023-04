Jovem internada após cheirar pimenta recebe alta da UTI: 'consegue olhar a gente e mexer a cabeça'

A trancista Thais Medeiros de Oliveira, de 25 anos, que está internada desde o dia 17 de fevereiro, quando passou mal após cheirar pimenta em conserva durante um almoço em família, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ela já havia recebido alta da UTI da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, em Goiás, no dia 10 de março. Porém, no dia 9 de abril, quando estava no Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária e Reabilitação Santa Marta (HDS), Thaís apresentou uma nova infecção, e teve quadro de pneumonia e queda de pressão.

Por isso, precisou ser internada na unidade de terapia intensiva do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), de onde saiu há quatro dias. Agora, ela está em um quarto da unidade.

Além da saída da UTI, a mãe da trancista comemora o avanço no tratamento da jovem, que está respondendo a estímulos. “Ela tem ficado boa parte do tempo acordada. Ela consegue olhar a gente, já está conseguindo mexer a cabeça. Fica querendo conversar. Eu fico até emocionada”, disse Adriana Medeiros.

Após cheirar pimenta em conserva, Thaís chegou a ter um edema cerebral. De acordo com o médico da Santa Casa de Anápolis, Rubens Dias, ela tem uma lesão irreversível causada pela falta de oxigenação no cérebro.