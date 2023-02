Médicos checam estado cerebral de jovem após reação alérgica ao cheirar pimenta

A jovem Thais Medeiros de Oliveira, de 25 anos, que teve uma reação alérgica ao cheirar pimenta, passará por tomografia segundo equipe médica. Ela continua internada na na Santa Casa de Anápolis (GO) em estado grave, após cheirar pimenta-bode. De acordo com o boletim médico, o procedimento seria para “avaliar comprometimento cerebral”.

Thais teve uma parada cardiorrespiratória, na sexta-feira (17). Médicos não descartam reação alérgica, seguida de crise de asma antes das complicações. A moça ficou cerca de sete minutos sem pulso e 15 minutos sem oxigênio.

Ainda segundo o boletim médico, Thais segue sedada para proteção do cérebro contra o edema, que é o acúmulo de líquido.

VEJA MAIS

Entenda a história

Em depoimento, o namorado de Thais afirmou que durante encontro com amigos eles começaram a conversar sobre pimenta. Thais passou o condimento no nariz e cheirou. A garganta coçou e a jovem “foi perdendo as forças”. Foi, então, que todos a levaram ao hospital. Familiares da jovem afirmaram que ela nunca havia apresentado sinais de alergia.