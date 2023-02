Reação alérgica: jovem vai parar na UTI e tem edema cerebral após cheirar pimenta

Uma jovem de 25 anos está internada desde sexta-feira (17), em estado grave, após ter uma reação alérgia a pimenta. A trancista Thais Medeiros de Oliveira se encontra na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Anápolis, em Goiás. Segundo a mãe da jovem, Adriana Medeiros, ela passou mal após cheirar pimenta bode. Adriana afirma que a filha nunca tinha tido quadro grave de reação alérgica.

O namorado de Thaís, Matheus Oliveira, informou ao G1 Goiás que ela estava almoçando na casa dele, na Vila Jaiara, em Anápolis, por volta das 12h, quando começou a passar mal. "Ela estava na cozinha e entraram em assunto de pimenta. Então, ela passou a pimenta no nariz e cheirou. A garganta dela começou a coçar e, logo em seguida, ela já foi perdendo as forças. E a levamos para o hospital", explicou.

De acordo com o estabelecimento de saúde, Thais de Oliveira, que já tinha asma, deu entrada no hospital após ter uma parada cardiorrespiratória. Uma tomografia feita em Thaís mostrou um edema cerebral. Ela será submetida a uma nova avaliação do cérebro.

“Alergia a pimenta é extremamente rara, mas tem relatos na literatura [médica]. Ela entra no que chamamos de especiarias e alguns outros alimentos estão nesse conjunto, como a noz moscada, pimenta preta, da jamaica, canela, especiarias que podem causar algum tipo de alergia”, explicou a alergista e imunologista Lorena de Castro.