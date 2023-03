Jovem que parou na UTI por cheirar pimenta não responde aos estímulos neurológicos

Internada em estado grave desde o dia 17 de fevereiro após cheirar pimenta, Thais Medeiros de Oliveira, de 25 anos, não está apresentando resposta neurológica aos estímulos, diz boletim médico divulgado neste sábado (4), pelo hospital Santa Casa de Anápolis, em Goiás.

VEJA MAIS

Segundo reportagem do Metrópoles, a jovem saiu da ventilação mecânica, foi submetida a uma traqueostomia e não está mais sedada, porém, ainda não reagiu aos estímulos. A unidade de saúde informou também que Thais segue entubada, em estado grave e necessita de cuidados intensivos.

A pimenta que Thais cheirou foi a do tipo “pimenta bode”. Segundo o namorado da moça, ela estava com os amigos conversando sobre pimenta. Foi então que a jovem passou o condimento no nariz e cheirou.

Primeiro, a garganta dela começou a coçar. Em seguida, ela “foi perdendo as forças” e então, eles a levaram ao hospital. Tudo aconteceu durante um almoço.

Avaliação médica dá conta que ela teve uma crise de asma seguida de parada cardiorrespiratória antes de dar entrada no hospital. Thais ficou cerca de sete minutos sem pulso e 15 minutos sem oxigênio.

Nos últimos dias, os boletins médicos apontavam melhoras no edema cerebral e a retirada dos medicamentos para o controle da pressão arterial.