Crianças cantam ao lado de leito da mãe doente e comovem a internet: 'Anjos existem'

A cantoria de duas crianças ao lado do leito da mãe provocou comoção nas redes sociais. A jovem Thais Madeiras de Oliveira, 25, de Goiânia (GO), internada após cheirar pimenta, recebeu a visita das filhas após ter alta novamente adiada.

“Anjos existem. Deus quem criou. Beleza eterna. Anjos de amor. Nada que eu diga pode explicar o que eu sinto por te amar. Mãe, você é o presente que ganhei quando nasci. O seu abraço bem forte, ô mãe, faz o meu medo sumir. Mãe, hoje eu te agradeço por cuidar tanto de mim”, cantam as filhas.

No vídeo, as meninas aparecem sorrindo enquanto olham para a mãe. Uma das filhas faz carinho na cabeça de Thais enquanto canta. Ao fim do vídeo, Thais suspira, reagindo com as filhas.

De acordo com familiares da jovem, a expectativa era para alta médica da jovem no último dia 14, mas ela segue em tratamento no hospital com uso de antibióticos após novas infecções.