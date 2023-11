Tsunami meteorológico arrasta carros em praia de Santa Catarina

Um tsunami meteorológico, registrado na tarde deste sábado (11), arrastou carros que estavam estacionados à beira mar da praia do Cardoso, em Laguna, litoral sul de Santa Catarina. A Defesa Civil confirmou a ocorrência e disse que o fenômeno é incomum e “de difícil previsão”. Não há relatos oficiais de feridos.

Segundo a Coordenadoria de Monitoramento e Alertas da Defesa Civil, o tsunami meteorológico geralmente está ligado a algum sistema meteorológico, como linhas de instabilidade, como foi o caso deste episódio.

O tsunami teria sido provocado pelo avanço de intensas áreas de instabilidade junto a uma frente de rajada com chuva e vento forte pelo sul de Santa Catarina, provocando ventos muito fortes. As rajadas na hora do temporal chegaram a 73 km/h no Farol de Santa Marta, mas, em mar aberto, na costa devem ter sido mais fortes para gerar as ondas do fenômeno, diz o MetSul.

Saiba o que é um "meteotsunami"

Os "meteotsunamis" não são originados em terremotos, mas em fenômenos meteorológicos. Segundo o portal Terra, eles são ondas grandes, provocadas por perturbações da pressão atmosférica, frequentemente associadas a eventos meteorológicos rápidos, como tempestades severas, frentes de rajadas e outras frentes de tempestade.



Segundo a Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos, a tempestade gera uma onda que se move em direção à costa e é amplificada por uma plataforma continental rasa e uma entrada, baía ou outra característica costeira. Estes tipos de tsunamis, como o que ocorreu em SC, podem gerar ondas de até dois metros ou mais.