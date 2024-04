Mais de 70 garimpeiros em condição análoga à escravidão são encontrados em operação federal no AM

Mais de 70 garimpeiros vivendo em condições análogas à escravidão em uma área de garimpo ilegal em Maués, no sul do Amazonas, foram encontrados em uma operação conjunta de órgãos federais. A ação reuniu equipes da Polícia Federal (PF), do ICMBio, do Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério Público do Trabalho.

Esse é "um dos garimpos mais lucrativos de toda a América Latina", segundo a PF.

De acordo com as investigações, essa atividade ilegal em Maués produz mais de 6 quilos de ouro por dia.

No chamado "garimpo de poço", os trabalhadores operam embaixo da terra sem qualquer equipamento de proteção individual.

A PF aponta também casos evidenciando a exploração desumana dos trabalhadores de servidão por dívida. Um caderno com anotações sobre supostas compras, ou dívidas, feitas pelos trabalhadores, foi apreendido no local. Cigarros, itens de higiene pessoal, caixas de bombom e até material de saúde básica, como curativos e soro fisiológico, estão incluídos na lista, com data do último dia 18, de acordo com a página do cardeno.

Andamento do caso

A operação, chamada de "Mineração Obscura", começou na última sexta (26) e deve seguir até a próxima sexta (3), quando a PF deve divulgar novo balanço.

Os órgãos envolvidos na operação não divulgaram os nomes dos responsáveis pelo garimpo ilegal, até o momento. O material divulgado também não informa se houve prisões em flagrante, nem quantos dos mais de 70 trabalhadores já foram resgatados.

(*Suellen Santos, estagiária sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora de Política e Economia)