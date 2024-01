Idosa de 90 anos é resgatada após ficar cinco dias embaixo de escombros no Japão

Uma idosa de 90 anos foi resgatada com vida, na noite deste sábado (06), após ficar cinco dias em baixo dos escombros em Suzu na província de Ishikawa, região mais afetada pelo terremoto que devastou o Japão.

Equipes de salvamento do Departamento de Polícia Metropolitana, buscavam por desaparecidos quando encontraram duas mulheres presas sob escombros de uma casa de dois andares que desabou durante o tremor da última segunda-feira (01). As vítimas passaram cinco dias no local até serem resgatadas, na noite deste sábado (06).

Segundo a imprensa japonesa, a idosa foi retirada dos destroços com vida e encaminhada a um hospital. A outra mulher, de 40 anos, sofreu uma parada cardíaca. O estado de saúde dela não foi informado.

Desde segunda-feira, quando um terremoto de magnitude 7,6 atingiu o Japão, os tremores resultaram na morte de pelo menos 126 pessoas. Além disso, 210 ainda estão desaparecidos. A recuperação dos corpos, a limpeza das cidades e a reconstrução de prédios continuam neste sábado (06).