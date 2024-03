Terremoto no Japão: Tremor de 5,3 graus atinge Tóquio e arredores

Um forte terremoto de magnitude 5,3 graus na escala Richter atingiu a região de Tóquio e áreas próximas na manhã de quinta-feira (21), no horário local, noite desta quarta-feira (20), horário de Brasília, conforme anunciado pela Agência Meteorológica do Japão. Apesar da intensidade do tremor, nenhum alerta de tsunami foi acionado pelas autoridades.

O evento sísmico teve seu epicentro localizado ao sul da província de Ibaraki, registrado por volta das 9h08, e ocorreu a uma profundidade estimada de aproximadamente 50 quilômetros, de acordo com informações divulgadas pela Agência Meteorológica japonesa.

