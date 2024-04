Forte terremoto atinge Taiwan; Japão emite alerta de tsunami

Um terremoto de magnitude 7,5 atingiu a costa leste de Taiwan, às 21h04 da noite desta terça-feira (02), no Brasil, e manhã de quarta no Japão, segundo a Agência de Meteorologia oficial do país. O epicentro do terremoto foi a cerca de 18 quilômetros ao sul da cidade de Hualien. O Japão emitiu um alerta de tsunami para as ilhas de Miyakojima e Okinawa, indicando risco de ondas de até 3 metros.

Um segundo tremor, desta vez de magnitude 6,6, foi sentido treze minutos depois do de magnitude 7,5. Um terceiro de 6.3 foi sentido às 21h42. Quanto mais próximo da superfície, maiores são os danos do abalo. A cidade mais próxima ao epicentro é Taipé, capital de Taiwan. Partes da cidade ficaram sem energia elétrica.

No Japão, cidades como Yonaguni, Ishigaki e Taketomi sentiram os tremores. Ainda não há informações sobre os estragos nestas regiões. O tremor também pôde ser sentido na China (Fuzhou, Xiamen, Quanzhou e Ningde na Província de Fujian).

Alerta de tsunami

A população da costa de Okinawa recebeu o aviso de retirada na noite de hoje, momentos depois do abalo. Grandes ondas já chegaram ao litoral de Yonaguni, que pertence ao Japão. Outra alerta foi dado nas Filipinas.