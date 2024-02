Imagens viralizam ao mostrar suposto início do tsunami na Tailândia, em 2004; vídeo

Um vídeo viralizou nas redes sociais esta semana, ao mostrar o momento em que o cinegrafista Julián Hadden captou imagens que supostamente são do início do tsunami que atingiu a Tailândia, em 2004, e causou a morte de 230 mil pessoas. Nas imagens é possível notar o recuo do mar e ondas agressivas, horas antes de início do maior desastre natural da história

O vídeo, publicado em 2013, mostra as pessoas na praia paradisíaca de Koh Ngai, quando a água começa a recuar rapidamente. Depois, as ondas começam a ficar estranhas, mais agressivas, invadindo a faixa de areia a ponto dos turistas precisarem remover seus pertences das cadeiras.

Hadden e seus amigos não imaginavam que horas depois a mesma praia seria invadida por uma onda gigante, que levaria o caos ao local. Além da Tailândia, o tsunami impactou 14 países, entre eles Índia, Malásia, Maldivas, Mianmar, Cingapura, Sri Lanka e Bangladesh. Ao menos 1,7 milhão de pessoas ficaram desabrigadas ou feridas.